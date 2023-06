¿Apagón digital en las aulas? Los colegios piden más “equilibro” entre tablet y libros

Raro es pasear por la calle y no encontrarse con un carrito de bebé del que sobresale una tablet o teléfono móvil. Si esta circunstancia ya se da en edades tan tempranas, basta con imaginarse cómo se encuentran las aulas de los centros educativos, donde la digitalización se ha convertido en el paradigma de la educación. Pero, ¿está bien ejecutado?, ¿implica una ventaja para los estudiantes o los conocimientos que desarrollan van en detrimento de otras destrezas como la comprensión o capacidad de redacción? En la comunidad, el programa por excelencia que sustituye los libros de texto por ordenadores portátiles se llama E-Dixgal, con todo lo que esto conlleva: un programa de estudios completamente digital impulsado por la Consellería de Educación que permite al alumnado estudiar con este sistema de libro digital durante seis cursos consecutivos, desde 5º de Educación Primaria hasta 4º de la ESO.

Estancado

Fue en el curso posterior de la pandemia, 2021/2022, cuando se produjo el bum de centros educativos, tanto públicos como concertados, que se incorporaron a este programa, un total de 15 de los 31 actuales. Desde entonces, en este curso solo se incorporaron 4 mientras que para el curso que entra, el 2023/2024, tan solo se incorporará uno más. Esto supone que uno de cada tres centros –97 que imparten enseñanzas obligatorias– ya cuentan con aulas completamente digitalizadas.

Centros vigueses

Esta situación puede encuadrarse en el actual debate que se está lidiando en países nórdicos como Suecia, referente en materia educativa, donde se está frenando todo este proceso de digitalización en las aulas ante la caída de la comprensión lectora. “Nos decidimos de acordo coas xefaturas de departamento e os claustros manter os libros en papel; podemos entender que en idades máis avanzadas ou Bacharelato poden ser válidas, para os alumnos da ESO non son o mellor. Os libros editados proporciónanlle valores ou destrezas foro do ámbito puramente lectivo como comprensión lectora, organización... O manexo dos aparellos electrónicos ou redes sociais fan que o seu traballo sexa automático, mecánico, frea a creatividade e dificulta a capacidade de redacción dos estudantes”, expresa el director del IES Álvaro Cunqueiro, centro que no se encuentra en el programa E-Dixgal.

Equilibrio

Al igual que otros directores consultados aboga por un modelo mucho más “equilibrado”. “Estamos vendo que outros países están desandando o camiño da dixitalización. A título persoal conto que estas ferramentas dixitais deberían ser un recurso, non protagonistas da educación. Debería de haber maior equilibrio”, explica Euloxio Santos, del IES Politécnico.

La calidad de los materiales y su no ajuste a la programación del centro también afectó a esta decisión de no incorporarse al programa E-Dixgal.

Por la contra, en el CEIP Chans de Bembrive, su director, Juan Carlos Abalde, sostiene que formar parte de él es adaptarse al recorrido que está haciendo la sociedad aunque también se suma a este idea del equilibrio. “Esto ven pola evolución da sociedade, despois da pandemia nas aulas prodúxose un cambio radical coa instalación das aulas virtuais e a día de hoxe é raro non convivir coa dixitalización. Igualmente, nos apostamos tamén polos libros de texto, non podemos reducir todo o papel”, concluye el también presidente de la Asociación de Directores de Centros Públicos de Vigo.