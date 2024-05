Mantel en la hierba y pícnic en Saiáns

Artesanía, gastronomía, talleres de apicultura, de fabricación de velas sostenibles, clases de lindy hop y mucha música para amenizar la jornada. Radio Costeira se volvió a transformar este domingo en el lugar escogido por decenas de familias viguesas para echar el mantel en la hierba y disfrutar de un día de pícnic en Saiáns, y es que la parroquia acogió la tercera y última minisesión musical para recaudar fondos para el festival Picnic Sesións, que se celebrará el próximo mes de septiembre.

Impulsado por la asociación Lideiras, de la mano de Iván Trigo y María Rey, el proyecto sociocultural continúa consolidándose gracias a los pequeños adelantos musicales como antesala al evento y, en la jornada de este domingo, los asistentes pudieron disfrutar de un mercado contemporáneo con varios puestos de artesanía, además del obradoiro “Protexendo as abellas” y otro de fabricación de velas, todo ello acompañado de las actuaciones de Blues do País, Su Garrido Pombo, Family Folks y The Manueles, que amenizaron con diferentes estilos el entorno de Radio Costeira.

Blues do País durante su actuación, esta mañana, en Saiáns. / Ricardo Grobas

Con esta pequeña sesión, la organización de Picnic Sesións da por concluidas las citas musicales hasta el próximo mes de septiembre, cuando tendrá lugar, por tercer año consecutivo, el festival con el que Lideiras pretende dinamizar el entorno privilegiado del que disponen en la parroquia viguesa, creando comunidad, fomentando la igualdad y la sensibilización ambiental.

Por otra parte, la Asociación Casco Vello celebró durante toda la jornada la XLII Festa dos Maios en O Berbés con distintos talleres infantiles y de costura en flor, además de con una representación dramatizada de “Os maios”.

