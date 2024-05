“Hay que anticipar la protección a las víctimas de violencia de género y sexual”

– La exfiscal jefe viguesa hizo hincapié en la sobrecarga del único juzgado vigués de violencia machista, ¿lo comparte?

– Efectivamente. Está muy bien tener un juzgado exclusivo, pero el volumen de trabajo del de Vigo es excesivo. Cada mañana se reciben demasiadas víctimas como para poder hacer una labor pausada y respetar los horarios laborales de los trabajadores. Sería idóneo contar con un segundo juzgado o al menos un refuerzo del actual. Y eso debe tener su reflejo en la Fiscalía. Porque en Vigo a día de hoy no nos podemos permitir que un solo fiscal asuma todo ese trabajo: varios fiscales atienden el día a día del juzgado y los procedimientos penales que derivan del mismo se reparten también. Antes decía que se necesitan dos fiscales más: pues uno vendría muy bien para este juzgado.

– ¿Qué más órganos judiciales se necesitan?

– Junto a otro juzgado de violencia de género, veo necesario también el segundo de lo Mercantil: es un desequilibrio que haya dos en Pontevedra y solo uno en Vigo con el volumen de casos que genera este área. También sería interesante otro magistrado para la sección penal de la Audiencia [la Sección Quinta] y se podría estudiar crear una sección específica de derecho de Familia: en Vigo hay tres juzgados de esta materia, que es muy específica y que además, por estar implicados menores, requiere de celeridad en su resolución. Y sin olvidarnos de las guardias de 24 horas para los juzgados de Instrucción, insisto en la necesidad de más personal en la oficina de la víctima y también en el Imelga, en este caso para hacer las evaluaciones psicosociales para decidir sobre el régimen de guarda y custodia más adecuado para los menores. Sufrimos dilaciones en estos informes que a veces superan los seis meses.

– Cuando uno quiere denunciar un delito puede ir a una sede policial, al juzgado y también a la Fiscalía. ¿Realizan muchas investigaciones penales?

– En el ámbito penal la investigación por parte del Ministerio Fiscal tiene una gran ventaja, nuestra especialización, pero también algunos inconvenientes. Solo tenemos un plazo de seis meses para nuestras diligencias de investigación y si queremos ampliarlo debemos pedir una prórroga. No podemos adoptar medidas de investigación que afecten a derechos fundamentales, como sí puede hacer un juez instructor. Me refiero a intervenciones telefónicas, entradas y registros domiciliarios o exigir una muestra de ADN. Y como no hay juez, nuestra investigación tiene mero valor de denuncia. Dicho esto, en la Fiscalía de Vigo recibimos unas 20 denuncias mensuales, vinculadas sobre todo a temas de corrupción política, urbanismo o prevaricación administrativa. Registramos también denuncias de otro tipo de delitos, pero el ciudadano ya se ha dado cuenta de que nuestra especialización nos hace idóneos para ciertos casos. Para un robo o una agresión sexual no aportamos un plus de conocimiento, por lo que ir directamente a comisaría o al juzgado quizá sea más conveniente. En relación con nuestra labor investigadora, tenemos una circular muy reciente que trata de regular como tiene que ser la investigación por parte del Ministerio Fiscal e incorpora todas las garantías y derechos que tienen los ciudadanos en el ámbito de la investigación judicial. Esto puede ser un buen punto de partida por si en el futuro la Fiscalía asume la instrucción de las causas penales. Para que exista ya un rodaje y las bases para que no se produzca una merma de derechos ni pérdida de eficiencia.

– Está claro que para que los fiscales asumiesen la instrucción de los delitos tendría que haber un gran cambio, un cambio de calado y a todos los niveles. ¿Considera que se llegará a producir y que están preparados para hacer esta labor de forma idónea?

– El ejemplo lo tenemos en los países de nuestro entorno, donde son los fiscales los que llevan la instrucción. Actuamos con imparcialidad, objetividad y sometidos a la ley, así que sí, podemos ser un instructor perfectamente válido. De hecho, ya lo vemos ahora: el Ministerio Fiscal no siempre acusa, solicitamos el archivo cuando consideramos que eso es lo que procede, a veces incluso en contra del criterio del propio juez. Así que no debemos ser sospechosos en ese sentido. El cambio, efectivamente, es de calado. Y todos los cambios necesitan financiación. Aquí implicaría cambios geográficos, a nivel de personal, de organización o de estructura, por lo que la decisión debe tomarse de forma sosegada y muy planificada. Pero es un cambio que debería hacerse y que al final tendrá que hacerse.