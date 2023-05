La búsqueda de las musas

Sentados a la sombra, cuaderno en mano, mueven el lápiz en el aire con un juego de muñeca para tomarle las medidas al Almirante Méndez Núñez. Fijan la vista en la escultura del parque de la Alameda de la Praza de Compostela, captan los detalles y, tomándose el tiempo y la paciencia que el arte necesita, lo llevan al papel trazando un boceto inicial, porque tal y como aseguran, la técnica en perspectiva es uno de los mayores retos a la hora de plasmar la realidad en un dibujo. Y aprender a mirar es todo un arte en sí mismo.

Durante los meses de mayo y junio no es extraño encontrar en el entorno de la Alameda viguesa y en el Casco Vello a un grupo de personas dibujando al aire libre. Llama la atención a los viandantes y muchos se acercan a preguntar, otros, simplemente se paran a admirar las obras de arte que crean en plena calle. Con la llegada del tercer trimestre y acompañados por su profesor de dibujo, Federico Fernández, alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Artes y Oficios (EMAO) de Vigo recorren las calles de la ciudad en busca de las musas para poner en práctica los conocimientos adquiridos y como colofón a un año de aprendizaje.

Sus compañeros están inmersos en sus diseños y Ana Carrera detiene unos minutos su lápiz para contar que “salir al exterior a dibujar es una experiencia muy bonita porque tienes que fijarte en aspectos diferentes a los habituales, cuando dibujas en el interior o a partir de una imagen. Por ejemplo, tienes que fijarte en la perspectiva, algo que es muy importante, o en el reflejo del agua de la fuente, en la posición de las plantas... Es muy interesante”. Hasta hace dos años Ana trabajaba como enfermera en el Hospital Álvaro Cunqueiro y como siempre le había encantado pintar y no tenía conocimientos técnicos, cuando se jubiló, decidió apuntarse a la EMAO y comenta que “fue un regalo para mí porque estoy aprendiendo muchísimo y nuestro grupo es muy bueno, hay personas de distintas edades y nos llevamos todos muy bien. Además, tener a Federico como profesor es maravilloso porque siempre te motiva cuando algo no te sale bien”, dice mientras muestra en su cuaderno diversos sketch de alimentos, de un rincón de la propia EMAO y de la fuente de la Alameda.

Lo interesante en estas salidas es que tienes que aprender perspectiva, que a mí es lo que más me costaba

Sentada en el mismo banco de piedra que Ana, Sonia Vázquez, profesora de Educación especial, tiene esbozado ya sobre el papel la base circular y el pie de la fuente que contempla con detenimiento. “A mí la calle me encanta”, afirma mientras continúa dibujando, y añade que “antes de ir a clase yo ya dibujaba edificios y la naturaleza, porque es lo que más me gusta de todo. Lo interesante en estas salidas es que tienes que aprender perspectiva, que es bastante complicado, y a mí también era lo que más me costaba. Además, en este grupo todo el mundo es genial”.

Sobre el bordillo de piedra de la fuente que dibuja Sonia, Benjamín Correa avanza un boceto de la escultura de Méndez Núñez. Este trabajador del sector de la automoción indica que buscar rincones de la ciudad que dibujar es para él “una terapia, porque implica tener un momento para mí, en el que estar tranquilo, porque dibujar es eso, es muy importante tener tiempo y tranquilidad. A mí me permite concentrarme y olvidarme de todo y se lo aconsejo a cualquier persona. Muchos no se atreven porque creen que hace falta técnica o que es difícil, pero es cuestión de practicar y dedicarle tiempo, como estamos haciendo ahora”. Para Benjamín, al igual que para sus compañeras, la perspectiva es uno de los grandes retos de dibujar al aire libre y señala que “suele ser donde tenemos mayor problema los alumnos, pero siempre tenemos cerca a Federico que nos echa un cable”.

Na rúa tes que buscar estratexias para resolver os problemas que poidas atopar

De uno en uno, el profesor de dibujo de la EMAO observa el proceso de las creaciones de su alumnos en la jornada, resuelve sus dudas, los orienta y corrige algunos detalles sobre el papel. Federico Fernández explica que “este tipo de sesións son unha parte importante dos contidos que se dan no curso. Dende o principio xa enfocamos tamén as clases ao debuxo ao natural, tamén urban sketching, que se puxo tan de moda nos últimos anos, e case non debuxamos a partir dunha lámina, por iso as saídas son fundamentais”.

El docente de la escuela viguesa pone en valor la experiencia de crear en la calle con los materiales de dibujo asegurando que “é realmente nesa situación cando aprendes de verdade, cando tes os conceptos consolidados e na rúa tes que buscar estratexias para resolver os problemas que poidas atopar, porque nun debuxo ao natural non podes facer a escala coma nun papel, hai que botar man doutros recursos. Iso é o que afrontan nestas sesións”.

En estas salidas, los alumnos emplean diferentes tipos de materiales, tales como lápices, acuarelas y estilógrafos, y Federico Fernández concluye señalando que otra ventaja de este tipo de clases es el intercambio generacional y la diversidad que se encuentran en ellas.