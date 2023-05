El primer 'glamping' de Vigo abrirá a finales de este año inspirado en un modelo de los Alpes

La ciudad presumirá a finales de este año de su primer glamping –fusión de las palabras camping y glamur–, una variedad del campin tradicional con instalaciones y servicios más lujosos y experiencias asociadas. Es un proyecto que firma el vigués Ricardo Sánchez Terrón: lo ha bautizado como “Las tres islas”. Explica que una de las opciones para ubicarlo es los montes de Valladares para regalar a los usuarios vistas a la ría en un balcón “impresionante” que ofrece una panorámica desde Saiáns al puente de Rande, con las Cíes como joya de la corona. Asegura que el tirón turístico de la ciudad ha espoleado sus intenciones de invertir en esta iniciativa, inspirada en un modelo similar que funciona en los Alpes italianos.

La idea es dar vida a un campamento que estará formado por 10 alojamientos con forma de cúpula geodésica de diferentes tamaños y diseños, lo que permitirá que los visitantes “quieran repetir la experiencia”. Habrá dos conceptos: una parte estará pensada para familias y la otra, para parejas. “No solo ofrecemos un sitio para descansar con terrazas, sino también experiencias: bañarse en una piscina llena de pétalos de rosas, decoraciones especiales –una habitación llena de globos con forma de corazón– o juegos de búsqueda de puntos turísticos del municipio vigués con prismáticos”, explica el responsable del proyecto.

El presupuesto que se contempla actualmente es de aproximadamente 350.000 euros, según concreta Sánchez, y la intención es que el glampin-resort esté en marcha la próxima Navidad para sumar un atractivo más a la oferta turística en un momento en el que la ciudad se llena de visitantes. Los tiempos, como es habitual en este tipo de intervenciones, dependen en gran parte de los permisos institucionales. “Ya hemos avanzado en preguntas a las diferentes administraciones”, añade el líder del proyecto antes de poner en valor la fusión de “descanso y ocio” que se pondrá a disposición del cliente.

Los precios serán “similares a los del mercado”, detalla Sánchez: “Sobre 350 o 360 euros dos noches de fin de semana con desayuno incluido”. Destaca que los visitantes podrán acudir en cualquier época del año porque las cúpulas dispondrán de estufas de leña y habrá yacusis con agua caliente cuando haga frío. “Esto permitirá dar más estabilidad al negocio y los trabajadores. Evito tener que buscar empleados cada cierto tiempo y formarlos”, indica, a la vez que destaca los ventanales que tendrán los alojamientos, lo que posibilitará disfrutar de las puestas de sol con las Cíes de fondo.

Las ganas por montar este negocio surgen a raíz de una visita de su hermano a las Cabañitas del Bosque, en Outes (A Coruña), antes de la irrupción de la pandemia del COVID. “Le gustó y me comentó la idea. Fui viendo ejemplos en diferentes sitios y me fue gustando más. Una parte grande de la inspiración me vino tras ver vídeos en Instagram del Hotel Chalet Al Foss, en el norte de Italia, al lado de los Alpes. Los diseños de los alojamientos que ofreceremos en el glampin-resort de Vigo tendrán relación con este negocio”, subraya Sánchez.

Destaca que el éxito turístico de la urbe, “favorecido por el trabajo de promoción que se ha hecho desde el Concello”, le empujó a decidirse por esta inversión: “El mes más fuerte es diciembre gracias al alumbrado de Navidad. Eso significa que la temporada alta va más allá del verano, lo que permite facturar más. También se valora que se organicen grandes eventos como Conxemar o el festival O Marisquiño”.

Glampings en Galicia

El ADN de los glampin muestra la unión de las comodidades de los hoteles con las ventajas de alojarse al aire libre, en un entorno natural. En Galicia, existen varios ejemplos: el Camping & Glamping Muiñeira en O Grove, el Camping A Lagoa en Valdoviño, el Glamping Illa de Arousa, el Glamping do Mar en Baredo, las Cabañitas del Bosque en Outes, las Mu Moradas no Ulla en Teo, el Glamping Cabanas das Chousas en O Veral, las Cabañitas María Manuela en Boqueixón o las Burbujas Astronómicas Albarari Sanxenxo.