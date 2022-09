Abre el primer camping con glamur del Miñor en Baredo

El turismo del siglo XXI desembarca en el Val Miñor. El primer glamping de la comarca abre sus puertas en la parroquia baionesa de Baredo. Se trata de un novedoso tipo de alojamiento que combina los conceptos glamur y acampada, por muy paradójicos que parezcan, en ocho bungalós elipsoides truncados de revolución, construidos con materiales reciclados en pleno monte. Las reservas podrán realizarse a partir de la próxima semana tras la inauguración oficial prevista este viernes.

La pandemia ha dado un giro a la forma de viajar y este tipo de establecimientos que ofrecen contacto con la naturaleza con todo lujo de comodidades son los más demandados del turismo post-COVID. Cada vez son más los que aparcan el sol y playa en vacaciones y se lanzan a respirar aire puro lejos de aglomeraciones y Baiona, una villa conocida por su excelencia turística, no podía quedarse al margen. Así lo explica Mar Lago, la directora de Glamping do Mar, que no toma el nombre precisamente por el de su promotora, sino por su ubicación, en el Camiño Cela Vella, a apenas 50 metros en línea recta de la costa y por las inigualables vistas al Atlántico y a las Isla Cíes que los huéspedes podrán encontrarse de frente nada más despertar en el establecimiento.

El proyecto nació como una aventura familiar que buscaba “algo distinto sin inventar nada”, explica Lago. “Queríamos aproveitar os recursos que ten Baiona más alá das praias, o monte e o mar, para ofrecer unha alternativa de turismo todo o ano”.

De las ocho cabañas de 40 metros cuadrados que componen el establecimiento, cinco están destinadas al alojamiento. Tres de ellas con capacidad para familias de cuatro miembros y otras dos para parejas. Una de las cabañas está adaptada para el uso por parte de personas con movilidad reducida y otra admite mascotas. Todas tienen cocina y terraza privada y son sostenibles. Su diseño bioclimático, orientación, construcción en madera reciclada y su aislamiento en con una fibra creada a partir de pantalones vaqueros viejos reduce el consumo energético en calefacción y aire acondicionado.

Las tres casitas restantes albergan espacios comunes, una es almacén del negocio y las otras dos acogen la recepción y un salón polivalente con cocina y baño, “que se poderá alugar para distintos usos, desde unha comida familiar, para unha reunión de traballo, para unha presentación dun libro, para unha clase de ioga...por exemplo”.

“Queríamos aproveitar os recursos de Baiona más alá das praias, o monte e o mar, para ofrecer unha alternativa de turismo todo o ano”, comenta la responsable del negocio

La idea de Mar Lago es ampliar los servicios del negocio en el futuro con oferta de turismo activo. “Un día podemos levar a xente ver como se collen os percebes, veros curros, a Serra da Groba...”. El negocio aprovechará asimismo el paso del Camiño Portugués da Costa a tan solo unos metros.