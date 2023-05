“Traemos los decorados del teatro donde Rossini estrenó esta ópera”

El Auditorio Mar de Vigo acoge el domingo, a las 19 horas, la representación de uno de los más grandes ejemplos de ópera bufa, “El barbero de Sevilla”, con música de Gioachino Rossini. Y lo hará con el mismo decorado que se empleó para conmemorar su doscientos aniversario en el escenario italiano en el que se representó por primera vez. La artífice es la compañía que dirige Leonor Gago.

–¿Cómo es la producción con la que llegan al Mar de Vigo?

–Clásica. Tal cual la compuso Rossini en su día y muy a la italiana, con muchos recitativos, es decir, que también se habla, no solo se canta. Gusta mucho a la gente porque hay mucho humor. Los decorados son del Teatro Argentina, de Roma, que es donde Rossini estrenó “El barbero de Sevilla” en 1816. Se crearon para conmemorar el 200 aniversario especialmente en ese teatro de Roma y los pudimos comprar nosotros. Son muy italianos, muy llamativos y tienen muchísimo que ver con la historia de esta ópera,

–¿Cómo se adaptan al Mar de Vigo?

–Perfectamente. Estos decorados giraron luego por Italia. Están preparados para instalarlos en cualquier teatro. Este será el último que haremos en España, el número 21 o 22. El del Mar de Vigo es un escenario grande y lo único es que hay que preparar el foso, quitando una fila de sillas para que se pueda colocar la orquesta.

–Cómo compañía ya han estado en este auditorio más veces.

–Sí, hemos estado con la compañía de ópera de Odessa, con la de Moldavia... Después de la pandemia solo hemos estado una vez, cuando aún había que tener la orquesta colocada en el escenario. Hicimos “Madame Butterfly” y hubo tres cuartos de entrada, que está muy bien porque es un auditorio muy grande. Es un sitio estupendo.

–¿Qué plantel de cantantes van a traer?

–Tenemos una orquesta y coro de nuestra compañía. Por la pandemia dejamos de trabajar con músicos de otros países porque no se podía viajar. Y con la ópera de Odessa no se puede porque están en guerra. Hicimos una compañía en España y nos quedamos con ellos. Sí invitamos a cantantes de todo el mundo. Las dos únicas protagonistas femeninas –ni siquiera en el coro hay mujeres; Rossini solo lo escribió para hombres– son dos sopranos gallegas. Dos jóvenes de 22 años, que ya están empezando su carrera internacional. Son Susana García, de A Coruña, que interpreta el papel de Rosina, y la otra es Emilia Pérez, de Carballino, que canta el de Berta, la sirvienta de la casa donde vive Rosina. Las dos han tenido un grandísimo éxito en esta gira por España, tanto que se van para Alemania las dos. Ahora están en el Teatro Real, en un curso para jóvenes destacados del mundo y de ahí se marchan para Alemania. Son dos dos futuras grandes sopranos del mundo de la ópera . Y luego tenemos a gente con más experiencia, aunque ninguno pasa de los 44. El barítono, Fígaro, es Pedro Carrillo. Don Bartolo es Jorge Tello. Don Basilio es Max Hochmuth. Y Fiorello es Cristian Villegas. Todos los personajes son muy graciosos y cómicos, pero tienen una grandísima dificultad a la hora de cantar. El director musical es José Escandell. La orquesta está formada por músicos prácticamente todos residentes en Valencia y trabajan en el Palau de Les Artsl y en la Orquesta Sinfónica de Valencia, en la de Murcia...

–¿Qué tal la experiencia de crear una nueva orquesta? ¿Es difícil?

–Y un coro. Es difícil porque necesitamos una continuidad. Lo bueno es que ellos no solamente están pendientes de trabajar en nuestra compañía, pero sí tienen un compromiso de que van a ser siempre los mismos, por eso tienen que estar muy bien pagados, porque si no, no les interesaría. Nos da una orquesta y un coro de calidad de primera. Eso es importante.

–¿Qué envergadura tiene?

–Son treinta músicos. En el coro son menos porque Rossini no hizo grandes coros. Son entre doce y catorce.