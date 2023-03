La Xunta exige ahora dar su autorización para la instalación del mercadillo navideño

Uno de los elementos más característicos de la Navidad viguesa podría abandonar su emplazamiento en la Plaza de Compostela. Y es que la Xunta de Galicia ha exigido ahora al Concello que la instalación del mercadillo “Cíes Market’” en la Alameda deberá contar con la autorización de la Consellería de Cultura para garantizar la protección patrimonial de los jardines históricos de la Alameda al estar el ámbito considera como un bien catalogado incluido en el Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia. Sostiene el órgano autonómico que esta catalogación exige que “cualquier actuación que afecte a este ámbito está sometido a la autorización de Cultura”, tal y como se establece en el artículo 39 de la Lei de Patrimonio Cultural (LPC) de Galicia.

Denuncia del BNG

Así, una vez más, la tensión entre Xunta y Concello se recrudece y, en este caso, todo ha empezado por una denuncia del BNG local. Su portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, presentó una denuncia ante el registro xeral de la Xunta el pasado 29 de noviembre en la que instaba ser informado sobre la autorización con la que contaba el Ayuntamiento para la instalación del “Cíes Market”, el mercadillo navideño que se ubica en la Alameda de Plaza Compostela; y en caso de que no contase con dicho permiso, desde la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural (DXPC) se adoptasen las medidas necesarias para garantizar su “efectiva” protección.

Reacción del alcalde

El alcalde Abel Caballero mostró su indignación ante esta exigencia exponiendo que, por un lado, y pese a tratarse de una actividad que no generó malestar a nadie, la Xunta quiera decidir sobre su instalación. “¿Van a empezar a poner en riesgo la Navidad en Vigo? ¿Es esa la contribución que nos hace la Xunta y el BNG, porque la denuncia viene de ellos? La utilización de la ciudad la decide la democracia y que sea la Alameda un Bien Catalogado no implica que no se pueda usar. Esta utilización no la decide la Xunta, sino la democracia y el Concello de Vigo”, sentenció el regidor, quien comparó que durante el Xacobeo en Santiago, la Xunta sí podía dar uso a cualquier instalación.

Informes del Concello

A la denuncia se solicitó y adjuntó un escrito de respuesta por parte de la concejalía de Parques y Jardines así como sendos informes del Servicio de Montes, Parques y Jardines, y de la Jefa de Patrimonio Histórico del Concello. En los documentos entregados, los perceptivos servicios son “favorables” a la ocupación de la zona verde de Plaza Compostela en referencia a las “casetas, estructuras, pórticos, cables... siempre que se sitúen en la superficie destinada a caminos y aceras, no afectando al arbolado constituyente del jardín de la plaza”.

Instalaciones puntuales y efímeras

En su informe, la jefa de Patrimonio Histórico municipal incide en que estas instalaciones están situadas en el contorno de protección del yacimiento Pontevedra-Areal, si bien desde la Xunta se sostiene que “realmente” están situadas en el propio yacimiento. Considera la jefa municipal que en este caso, la instalación de las casetas y resto de ornamentación navideña no requeriría autorización de la Xunta en virtud de una propia instrucción de la Consellería de Cultura, concretamente la 8/11/2017 al considerar que se trata de actividades “no arqueológicas, puntuales y efímeras en ámbitos protegidos por su valor arqueológico que no afecten a las estructuras”.

Nivel de protección integral

Por la contra, la Xunta discrepa de este argumento indicando, por un lado, que en el propio PXOM de 2008 e Instrumento de Ordenación Provisional (IOP) el nivel de protección que se le aplica a la Alameda es el integral. A mayores, recuerda que en su informe, el Concello no recogió ni el periodo que permaneció colocado el mercadillo, ni las características de dichas instalaciones que permita evaluar la afectación material al jardín histórico catalogado.

Por todo ello, se concluye que las actuaciones que afecten a este emplazamiento deben contar con la autorización de la Consellería de Cultura, tanto así que el uso de ese espacio queda subordinado “a que no se ponga en peligro los valores que aconsejan su protección”.