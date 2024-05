“La preventa duró cinco minutos y el lunes pasado estábamos enviando 200 discos por correo”

Tras 14 años de trayectoria y haberse convertido en todo un fenómeno de masas al viralizarse en redes sociales por versionar la popular This is Halloween, como homenaje a Tim Burton, la banda viguesa Broken Peach presentará el próximo sábado, día 11 de mayo, su primer trabajo discográfico con canciones originales. La cita tendrá lugar a las 20.30 horas en el Teatro Salesianos y el grupo promete que la presentación de Welcome to Brokenland será una experiencia única y hecha a medida.

–Primer disco y con temas propios, sin duda el concierto del sábado será de lo más especial.

–Estamos muy contentos. Llevábamos años trabajando en un disco de canciones propias, pero por nuestra apretada agenda no encontrábamos el momento. Al final hemos tardado más de lo esperado, pero las cosas bien hechas llevan tiempo. En un principio, el disco solo iba a ser en inglés, porque en nuestras redes sociales, donde más éxito tenemos es fuera de España, especialmente en Estados Unidos, entonces el camino natural era hacerlo en ese idioma, pero cuando llegó el COVID aprovechamos para transformar el problema de la pandemia en una oportunidad, y decidimos hacer el disco en castellano. Compusimos en castellano y el disco es doble, no es una traducción como tal, porque las letras, aunque van de lo mismo, son distintas para que sonaran mejor. Eso es Welcome to Brokenland.

–¿Y cómo nace esa necesidad de crear un trabajo discográfico con canciones originales?

–Antes de la formación actual, no todos los miembros del grupo estábamos en el mismo punto. Desde hace siete años podemos decir que sí encontramos a esas almas gemelas y, cuando se retomó la conversación de hacer un disco propio, resultó que todos teníamos las mismas ganas y estábamos de acuerdo. Como banda de versiones siempre vamos a tener un techo, aunque lo hagamos muy bien, entonces nos apeteció probar, vimos que estilísticamente encajaba bien y nació así, fue una negociación entre siete que llegó a buen puerto.

–Y en cuanto a estilo, ¿qué se encontrará el público?

–Es curioso porque justo hace unos días nos llegó un mensaje de una seguidora que nos gustó mucho. Pese a que nosotros tocamos versiones, hemos forjado un estilo, porque siempre le damos ese toque “Broken” que nos caracteriza. Esta chica llevaba años siguiéndonos y aunque lo escuchó sin conocer nada del disco, nos comentó que tenía la sensación de que conocía esas canciones porque veía que todas estaban teñidas de ese estilo tan nuestro. Es un estilo que a los fans no les va a costar reconocer.

–El sábado no solo estrenan disco, sino también escenografía, ¿con qué sorprenderán a los asistentes?

–Estrenaremos varias cosas. Hace años que trabajamos con Rubén Cao, que es nuestro octavo “Broken” en la sombra, una maravilla de persona que ha aparecido para quedarse y que la técnica la lleva a cabo de forma espectacular, se encarga del cambio de nivel que la gente ha podido ver en los directos. Al ser un concierto tan especial para nosotros, vamos a hacer una producción audiovisual a medida para esta actuación. Y, por otra parte, además de las nuevas canciones del disco, tocaremos algunas de las versiones más conocidas de nuestro repertorio, pero también algunas versiones nuevas y algunos de los temas de los Halloween Special, que son bastante llamativos en redes y que la gente no suele tener la oportunidad de verlos en directo porque solo los hacemos en esa época.

–Las redes sociales han sido claves para la proyección internacional de la banda, ¿cómo se vive eso desde Vigo?

–El año pasado, solo en el canal YouTube, alcanzamos 16 millones de reproducciones, que es una barbaridad para un grupo pequeño, autoproducido y de una esquinita de España como el nuestro. Más del 50% de las reproducciones han sido en Estados Unidos, y el resto en España, Reino Unido y otros países de habla inglesa. Nos produce mucha ilusión e incluso hay gente que viene a vernos tocar, ¡el verano pasado nos apareció en Fisterra un australiano! Estamos deseando poder llevar nuestro espectáculo a esos sitios en donde nos lo reclaman, pero de momento, salvo en ocasiones puntuales, no es posible porque se necesita una infraestructura muy grande, esperemos que llegue en algún momento.

–¿Y cuál es la hoja de ruta prevista para “Welcome to Brokenland”?

–Pues la hoja de ruta en este disco no existe, la verdad. Es algo extra en nuestro día a día, que ya es una locura, porque afortunadamente tenemos muchos conciertos, pero también está toda la creación de contenido en redes y hasta nos cosemos la ropa. Nos gustaría que este disco fuera un punto de inflexión en la banda, es complicado, pero es cierto que está teniendo muy buena acogida y eso era algo que nos preocupaba, porque al final hacemos versiones de temas que la gente ya conoce y que nosotros seleccionamos minuciosamente para que la gente disfrute. Con respecto a nuestras canciones, intentamos componerlas para que a la gente no les resulte raras. Estaría genial llevar esto fuera, porque tenemos mucho apoyo, de hecho, unos días antes del lanzamiento hicimos una preventa que duró cinco minutos y el lunes pasado estábamos enviando 200 discos por correo.

