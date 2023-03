Aena esperará a 2024 para reparar toda la pista de Peinador tras tres cierres por socavón

La pista de aterrizaje del aeropuerto de Vigo se reparará por completo, aunque no hasta al menos mediados de 2024. Los socavones que obligaron a cerrar Peinador hasta en tres ocasiones en apenas un año y que provocaron retrasos, cancelaciones y pérdida de conexiones a miles de viajeros no han sido suficientes para que Aena agilizara la reforma de todo el pavimento. Aseguran, no obstante, que desde el incidente de 2021 está realizando un "mantenimiento continuo, sellado de juntas y revisiones periódicas". Sobre lo ocurrido el pasado lunes, justifican que se trata de "desperfectos que no se evidencian a nivel superficial".

El tráfico aéreo en el aeropuerto de Vigo se cerró el lunes a las 19.00 horas tras detectarse un socavón en la pista y se restableció ayer a las cuatro de la tarde tras 16 aviones cancelados o desviados y más de mil viajeros afectados. Pese a que es la tercera vez que se cierra el aeropuerto por un bache, el cronograma de Aena para resolver el problema es el mismo que tenía al menos el verano pasado: "Se está redactando el proyecto de recrecido de pista. Su licitación está prevista para el verano para comenzar la obra a mediados de 2024, dependiendo de la meteorología, fundamentalmente la niebla", asegura un portavoz oficial. Antes —anotan— sí realizará un reparación "puntual" de 200 metros de longitud y 24 de ancho (la pista tiene 2.400). Los trabajos de recrecido de toda la pista previstos para dentro de más de un año —señalan desde Aena— tienen una "complejidad especial" debido a que se realizará una regeneración "profunda" y debe coordinarse con todos los agentes implicados. Avisan, además, que obligará a un cierre "eventual" del aeropuerto. Caballero Por el contrario, el alcalde, Abel Caballero, señaló ayer que desde la Dirección General de Aviación Civil le trasladaron que la reparación de la pista sería "inmediata", aunque sin fijar una fecha. "Tomaron la decisión de hacer el asfaltado global de toda la pista de forma inmediata", dijo. El regidor olívico apuntó a la "lluvia" y también a los "diez años" que tiene la pista como factores que desencadenaron los baches. El reasfaltado completo —agregó— resolverá el problema durante los próximos 20 años. Aena toma nota de los socavones en la pista de Peinador y anticipa obras Tercer agujero en Peinador en apenas un año El primer socavón que obligó a cerrar la pista del aeropuerto de Vigo ocurrió el 31 de diciembre de 2021 y no se reparó hasta varios días después. El segundo, que cerró Peinador unas horas, fue en julio de 2022. El del pasado lunes, que llevó al cierre del tráfico aéreo durante casi un día entero, fue el tercero. Pese a esta reincidencia, y según las previsiones del gestor aeroportuario, la reparación del problema aún se dilatará más de un año. 📢 Finalizan los trabajos de reparación de la pista del #Aeropuerto de #Vigo.



ℹ️ Está previsto que el aeropuerto vuelva a estar operativo a las 16:00 horas.



➡️ Balance: 5 vuelos cancelados y 4 vuelos de llegada desviados a Santiago-Rosalía de Castro que se operarán desde allí. pic.twitter.com/HhSxVRGGEk — Aena (@aena) 21 de marzo de 2023 De esta forma, al menos hasta mediados de 2024 el aeropuerto de Vigo no contará con una pista repavimentada. Estos trabajos, que se llevaron ya a cabo en el aeropuerto de A Coruña el año pasado (casi 11 millones de euros), obligarán probablemente a limitar el tráfico aéreo de Peinador durante su desarrollo. En Alvedro, por ejemplo, se tuvo que cerrar la pista cuatro fines de semana el pasado verano para poder reasfaltarla. Pero este problema de baches no solo afecta a Peinador. En junio de 2022 un desperfecto similar en la pista de Lavacolla obligó también a desviar vuelos en Santiago durante varias horas. Pasajeros y aerolíneas afectadas Los principales afectados del cierre del aeropuerto de Vigo han sido los viajeros. A mayores del retraso del vuelo y del trastorno de viajar por carretera entre Lavacolla y Peinador, muchos han perdido sus vuelos en conexión, lo que provocó una importante indignación entre los afectados. Pero también las propias aerolíneas se han visto perjudicadas. Y, en el caso de Vigo, por tercera vez en apenas un año. "Vamos a estudiar los sucedido para ver si hay que exigir y depurar responsabilidades", avanza en declaraciones a FARO un portavoz oficial de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA). Desde la asociación reconocen que los viajeros son los principales afectados, pero señalan también que una situación como la vivida en Peinador les supone un problema. "Obliga a cambiar la operativa, reorganizar vuelos, reubicar a pasajeros... y todo esto tiene un coste económico", lamentan.