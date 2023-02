Nunca pensaron que la huelga indefinida que iniciaron el pasado 24 de enero los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) llegara al mes pero, tras encarar su quinta semana, todo apunta que se prolongará durante varias jornadas más. Y es que la primera, y única, reunión mantenida entre el Comité de Huelga de los LAJ y el Ministerio de Justicia no ha tenido la respuesta esperada por ninguna de las dos partes. Así se lo trasladaba ayer el portavoz del mismo y letrado judicial de Penal 1 de Vigo, Juan Yáñez, al resto de profesionales del partido vigués en una asamblea celebrada en la Ciudad de la Justicia. “De momento no hay avances, los encuentros el pasado jueves y viernes fueron bastante frustrante. No pudimos deshacer el bloqueo. Creo que las cosas no se hicieron bien pero tampoco vamos a buscar culpables. Solo queremos desbloquear la situación, más que nada por el ciudadano. Hemos planteado a los compañeros una serie de recomendaciones para no perjudicar a los más desfavorecidos en la medida de lo posible” , explica Yáñez.

Y es que ayer mismo se presentaba en el juzgado vigués una afectada por esta huelga. “A mi madre le han dejado la cuenta a cero por un embargo y no le han devuelto ninguna cuantía por la huelga; hasta nos llegó una carta avisando del corte de luz al no disponer de fondos en la cuenta”, lamentaba. Desde el Comité se ha pedido una nueva reunión con Justicia de forma inmediata y más teniendo en cuenta el “compromiso” cada vez mayor de los LAJ. “Estamos impresionados, cada vez son más los compañeros que se unen a los paros. Son muchas las causas paradas pero también somos proactivos al diálogo”, sentencia Yáñez.