Prisión y prohibición de comunicarse con sus hijos para el autor del crimen de Baiona

Ángel Rodríguez da Costa sumó ayer su cuarto día consecutivo sin hablar. Pero su prolongado silencio ya no le valió de excusa, procesalmente hablando, para afrontar la comparecencia judicial que debía haberse realizado el miércoles y que se pospuso hasta ayer para que fuese sometido a una valoración en el servicio de Psiquiatría del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Tras descartar los médicos que el detenido por supuestamente matar a su exmujer Beatriz Lijó en Baiona estuviese en un estado catatónico y no hallar signo alguno de impedimento cognitivo o intelectivo, concluyendo con ello que no existe patología mental que le impida prestar declaración, el presunto asesino de Baiona compareció ayer ante la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que decretó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza investigado por la presunta autoría de un delito de homicidio o asesinato –a determinar durante la instrucción judicial– en el ámbito de la violencia de género. Además, por seguridad y mientras dure la tramitación de esta causa, le impuso la prohibición de comunicarse por cualquier medio y de aproximarse a menos de 500 metros de sus hijos menores de edad –de su domicilio, lugar de estudios o de cualquier otro lugar en el que se encuentren–, dos niños de 7 y 9 años que presenciaron como su padre acabó presuntamente con la vida de su madre la noche de este pasado domingo.

Relacionadas Un profesor mata con un machete a su exmujer en Baiona tras retirársele la custodia de sus hijos