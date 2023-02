Ángel Rodríguez da Costa, presunto autor del asesinato de su exmujer Beatriz Lijó Gesteira el domingo por la noche en Baiona, ha salido la mañana de este jueves del servicio de Psiquiatría del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y ha sido trasladado al Juzgado de Violencia de la Mujer, donde ha pasado a disposición judicial, han informado fuentes del TSXG.

El hombre ingresó en el centro hospitalario ayer, tras permanecer "en estado catatónico", según relató el abogado de oficio, Saúl Vidal, casi desde que se entregó en la comisaría de la Policía Nacional de Ourense, donde fue detenido. “No habla, no gesticula, no reacciona, tiene la mirada fija en el suelo... No fui capaz de hablar con él ni media palabra. Está como ausente”, resumió Vidal.

Ante su estado y tras ser explorado en el Imelga, los forenses concluyeron que el detenido no estaba en condiciones de prestar declaración. Y tras pedirlo previamente la Fiscalía, la acusación particular y la defensa, la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer acordó prorrogar la detención del sospechoso durante 72 horas más y su traslado al servicio de Psiquiatría del Hospital Álvaro Cunqueiro para ser valorado por los médicos.

Tras permanecer en los juzgados desde las nueve de la mañana, el supuesto homicida salió ayer del edificio al filo de las siete y cuarto de la tarde en silla de ruedas, vestido con camisón hospitalario y con su rostro cubierto por una chaqueta negra, siendo conducido fuertemente escoltado a un vehículo policial que lo llevó al complejo sanitario.