Propietarios de pisos de alquiler ya vetan a familias con hijos y padres separados

El mercado de alquiler de Vigo está seguramente en el momento más convulso de su historia. Para conseguir un piso en arrendamiento ahora mismo las condiciones son ya casi tanto o más duras que para firmar una hipoteca, como afirman los gerentes de varias inmobiliarias de la ciudad. Y es que los vetos de los propietarios son cada vez mayores. “Hay determinados perfiles de inquilinos que por motivos económicos, fundamentalmente, ahora mismo los dueños de apartamentos de una o dos habitaciones no aceptan”, explica Antonio Carballeda, gerente de la inmobiliaria Best House.

Una de las principales novedades de los últimos tiempos es el veto que muchos propietarios están ejerciendo sobre las familias con niños. En primer lugar, precisamente, porque consideran que una pareja con dos hijos por ejemplo tiene unos gastos mucho mayores. “Aunque haya dos sueldos, los niños suponen un gasto enorme, y a ello hay que sumar el pago del alquiler, las facturas... Empieza a haber desconfianza en este sentido”, explica el responsable de esta inmobiliaria viguesa. Porque apunta que empieza a haber ciertos retrasos en los pagos de los alquileres.

Y relacionado precisamente con el tema económico, ese veto se debe también a que los propietarios temen que, si finalmente deben iniciar un proceso de desahucio por impagos continuados de la renta mensual, al haber niños en la unidad familiar el proceso es mucho más complicado. En el momento de la ejecución del lanzamiento judicial, si el inquilino no quiere salir de la vivienda, los miembros del juzgado pueden pedir ayuda de la policía, y en caso de haber menores de edad, se concede un plazo de 1-2 semanas para que se desaloje la vivienda.

A las personas separadas con hijos también les está costando, y mucho, encontrar una vivienda en alquiler en la que poder alojarse. Hay que tener en cuenta que, por lo general, además de pagar la renta mensual, deben abonar una pensión a la otra persona por el cuidado del niño, además del resto de gastos. Por tanto, los propietarios también temen impagos de este tipo de perfil de inquilinos.

“Los apartamentos que llegan al mercado apenas están disponibles durante unas pocas horas”

Las inmobiliarias de la ciudad tienen en la actualidad lista de espera de personas interesadas en entrar a vivir en viviendas. “Lo que quiere decir esto es que nos llaman personas que quieren un apartamento en el centro de dos habitaciones por seiscientos euros. Como ahora no tenemos ninguno disponible, lo anotamos en la lista que tenemos y lo llamamos si surge algo”, explica Antonio Carballeda. Muchos vigueses no pueden acceder a una vivienda de alquiler en la actualidad en la ciudad debido a los desorbitados precios que se piden. Pero no solo por eso: la oferta es muy reducida y cuando queda un apartamento disponible, normalmente se alquila “en apenas unas horas”. Las inmobiliarias están detectando que cada vez hay una mayor cantidad de perfiles con dificultad para encontrar una vivienda. También las personas con mascota tienen prácticamente imposible hallar un apartamento cuyo propietario le permita vivir con su perro o con su gato.

Apartamentos turísticos

Uno de los motivos de la escasa oferta es que muchos propietarios están reconvirtiendo sus apartamentos en alquileres vacacionales para sacarles un mayor rendimiento económico: lo que se paga por un piso turístico es mucho más que lo que se paga por uno convencional.