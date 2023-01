Continúa la batalla aérea en la política gallega. El cruce de acusaciones entre el Abel Caballero, Xunta y Concello de Santiago vivió este viernes un nuevo capítulo después de que un informe del interventor general de la administración autonómica minimizara a 20.477,23 euros las ayudas del ejecutivo al aeropuerto de Lavacolla frente a los "millones y millones de euros" que reprochaba el alcalde de Vigo.

El documento titulado 'Informe sobre operaciones con terceros', fechado el pasado 20 de septiembre, especifica que la consulta se realizó en relación a las compañías Iberia, Vueling, Air France, EasyJet, Air Nostrum, Air Berlin y Ryanair desde el año 2014.

Sin embargo, el regidor olívico ha insistido en que dichas subvenciones "no se producen a través de pagos de prestación de servicio" y volvió a señalar a los "mecanismos opacos que no se declaran y no se cuentan". Es por ello que recordó que cuando estaba en negociaciones con Ryanair para establecer nuevas rutas desde Peinador, "de repente dijo que lo hacía en Santiago sin exigencias".

Actualmente, la compañía irlandesa opera 21 destinos desde la terminal compostelana, incluyendo una docena de ciudades de Europa entre las que figuran Londres, París, Ámsterdam o Dublín, todas ellas pretendidas por Vigo. Esta situación también se da con Vueling -con 13 conexiones- por las que cree que no vuelan a "beneficencia".

Es por ello que el alcalde ha exigido que el presidente Alfonso Rueda "haga públicos todos los contratos de publicidad de Turgalicia" que, según su criterio, demostrarán "toda la ayuda que le da la Xunta a la ciudad de Santiago y cómo lo usan para los vuelos".

Y es que desde 2018 el consorcio para el Turismo de Santiago ha adjudicado contratos de promoción turística por un valor de 6,4 millones de euros a Ryanair y Vueling para la elaboración de campañas de márketing online en Italia, Reino Unido y Alemania para la primera y Europa en la segunda.

Mientras que la compañía española recibió estos fondos directamente, en el caso de la low cost por antonomasia son percibidos a través de Airport Marketing Services Ltd, compañía dedicada a la publicidad web que constituye la principal fuente de tráfico para Ryanair con 3,5 millones de visitas por semana.

Según consta en sus balances, Incolsa ha destinado a su colaboración con Ryanair más de 3,23 millones de euros. En 2018 la cifra partía de 544.500 euros, creciendo en 2019 (635.250) y 2020 (726.000) para caer ligeramente en 2021 por los efectos de la pandemia (605.000).

Por su parte, la marca de IAG cayó progresivamente desde los 907.500 euros de hace cuatro años hasta los 400.000 del 2021, embolsándose un total de 3.183.000 euros.

En este ejercicio la cantidad alcanza los 1.089.000 euros, recuperándose hasta los 726.000 euros para la irlandesa y cayendo hasta los 363.000 en la española. Estos documentos solamente han salido a la luz después de numerosas reclamaciones de Transparencia de ciudadanos anónimos.

El propio Abel Caballero denunció en rueda de prensa que habían reclamado al ejecutivo autonómico las cuentas de promoción turística de este año para demostrar que la fortísima apuesta de Ryanair por el aeropuerto Rosalía de Castrol en año Xacobeo, con 26 destinos internacionales y la base de un tercer avión, se debe únicamente a criterios de mercado.

El primer edil insistió en que "no se opone en absoluto" a esas supuestas ayudas, pero pide que en el caso de Peinador sean "al menos lo mismo". Además, apuntó a las declaraciones de la teniente de alcalde santiaguesa, la también socialista Mercedes Rosón, quien digo que "el éxito de Santiago va más allá de las declaraciones que pueda aportar la Xunta", por lo que las admite y no las niega.

La Xunta reta a que presente él pruebas

Por su parte, la Xunta ha desmentido a Caballero en casi tantas ocasiones como este la ha señalado y el pasado agosto lo desafió, por medio de su delegada en Vigo, Marta Fernández-Tapias, a que presentase pruebas o alguna documentación que demostrase esas acusaciones.

"Dicen que no subvencionan, claro, está prohibido. Estos de la Xunta del PP deben creer que en Vigo somos tontos. Claro que hacen contratos publicitarios desde Galicia, claro que sí, y no dan nunca la información, jamás, oculta y cerrada con candados de siete llaves", acusó ayer de nuevo Caballero.