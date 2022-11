El Concello de Vigo pone en marcha el proceso para captar una aerolínea que conecte Vigo con Londres. Como adelantó este periódico, la intención municipal es que esta conexión comience a operarse durante todo el año a partir de abril de 2023.

El expediente para contratar por procedimiento abierto la promoción turística de la ciudad a través de la conectividad con Londres se aprobó hoy en junta de gobierno, según ha anunciado el alcalde, Abel Caballero. Por ello, en los próximos días se licitará el concurso público. Según ha explicado el regidor olívico en rueda de prensa, las aerolíneas que se presenten deberán garantizar:

Vuelo directo todo el año a alguno de estos aeropuertos: Stansted, Luton, Gatwick o Heathrow .

a alguno de estos aeropuertos: . De abril a octubre (temporada aeronáutica de verano) deberá garantizar aviones al menos tres días a la semana.

(temporada aeronáutica de verano) deberá garantizar De noviembre a marzo (temporada aeronáutica de invierno) deberá garantizar aviones al menos dos días a la semana.

"Es un vuelo de una excepcional importancia. Tienen que hacer publicidad y propaganda dedicada a millones de personas. Intentamos con este vuelo potenciar este turismo tan importante que tiene Vigo. Sabemos que si funciona siete días en Navidad se peta. Porque somos el destino más buscado de la Navidad en Europa", resaltó Caballero.

"El presupuesto base de licitación será de 1.869.450 euros por un periodo de tres años"

El alcalde también criticó que es el Concello de Vigo y no la Xunta la administración que paga estos vuelos cuando en ellos viajaban personas de otras partes de Galicia. Y censuró que el gobierno gallego no pague ninguna ruta en la ciudad olívica.

El presupuesto base de licitación será de 1.869.450 euros (con IVA) por un periodo de tres años.

Ryanair, principal candidata

El Concello de Vigo lleva varios meses hablando con la low cost irlandesa Ryanair, por lo que todo apunta que al menos esta compañía será una de la que se presente al concurso. Aunque inicialmente sobre la mesa hubo más destinos internacionales, por el momento solo se sacará a concurso el enlace hacia y desde la capital británica.

"La 'low cost' irlandesa fue la última que conectó puntualmente Vigo con Londres en 2019"

De esta forma, y si nada se tuerce, el aeropuerto de Vigo volverá a tener vuelos internacionales a partir de 2023 y lo hará con una de las grandes capitales mundiales. Tras quedarse sin conexiones al extranjero en 2019, cuando la aerolínea Ryanair abandonó el aeropuerto de Peinador (llegó a tener enlaces a Edimburgo, Bolonia, Milán, Dublín y Londres), todo apunta a que será precisamente la low cost irlandesa la que volverá a dotar a la terminal olívica de rutas hacia y desde fuera de España.

Londres, la ruta "Guadiana"

Si hay una ruta internacional que el aeropuerto de Vigo y concretamente el Concello lleva muchos años tratando de implantar de forma regular en Peinador, esa es Londres. Pero, pese a su alta demanda, y por diferentes causas, la línea ha aparecido y desaparecido de forma sistemática. Solo en los últimos quince años la han llegado a operar hasta cuatro compañías diferentes por la terminal.

En 2008 fue la extinta Clickair la que apostó por la ruta en Peinador al amparo del convenio impulsado por el Concello y la Fundación Provigo. Posteriormente la ruta acabó en manos de Vueling, pero también lo hizo de forma temporal. Tras cancelarse, el Concello lanzó varios concursos públicos para explotar esta conexión que se llevó Air Nostrum. La filial regional de Iberia conectó Vigo y Londres varios años en verano. Pero fue Ryanair la última compañía conectó Peinador con Stansted. Sin embargo, fue de forma muy puntual en abril y mayo de 2019, momento en el que abandonó el aeropuerto Vigo y retiró todas sus rutas. Tras retomar su enlace con Barcelona, el próximo año lo hará con una conexión estrella: Londres