La alta demanda lleva a Vigo a ser la única urbe gallega que reduce las viviendas vacías

La escasez de vivienda nueva en Vigo a falta de un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) actualizado y el tirón de los alojamientos turísticos en una ciudad con un músculo vacacional que va en aumento. Estos dos son los factores que componen una ecuación perfecta para dar como resultado un descenso de las casas y pisos vacíos, algo que no es común en Galicia: ocurre lo contrario en la mayoría de los municipios. Así lo reflejan los números: la olívica es la única urbe de Galicia en la que esta cifra desciende en los dos últimos años. Según un informe elaborado por la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) con datos de este mes de junio, son 16.976, unas 1.600 menos que en 2020, que suponen, aproximadamente, un 12% del total de viviendas: el porcentaje más bajo de los siete grandes concellos. En torno a siete de cada 10 necesitan una reforma integral para entrar a vivir.

El número de Vigo no es el más elevado de la comunidad a pesar de ser el territorio con el parque de viviendas más grande –143.637–, realidad que transparenta la forma en la que el mercado inmobiliario navega en la ciudad: hay mucha demanda y poca oferta. Lidera la tabla el ayuntamiento de A Coruña, con 19.283; Pontevedra tiene 6.886; Santiago de Compostela, 9.512; y Ourense, 14.561. En Lugo, hay 12.370 y, en Ferrol, 8.318. Estas propiedades que buscan inquilinos son “de todo tipo”, como indican desde Fegein: desde pisos que necesitan una gran reforma a otros preparados para entrar. El problema de los que no encuentran salida: su elevado precio, mala ubicación, falta de garaje o su estado.

Según concreta Fegein, hay unas 3.800 viviendas en el circuito de comercialización en venta en el municipio de Vigo, de las cuales más de 1.200 requieren una reforma en mayor o menor medida. En arrendamiento de vivienda vacacional, 745 viviendas, y, en alquiler tradicional, unas 600. El resto de las propiedades vacías no gozan de buena salud: precisan una rehabilitación integral y no están ni a la venta ni para alquilar. En muchos casos, los dueños no quieren o no pueden hacerse cargo de la inversión que supone hacer un lavado de cara a su piso o casa a pesar de la alta demanda: en la ciudad, en 2021, se vendieron 2.600 viviendas, y, en los cinco primeros meses de este 2022, 1.350, en base a los datos de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias. En los últimos 18 meses, se superaron las 4.000 compraventas: un 84% son viviendas usadas, uno de los motivos que explican la reducción de inmuebles que se encuentran vacíos.

El presidente de Fegein y también de Asemi (Asociación de Empresas Inmobiliarias de Vigo), Benito Iglesias, destaca el “comportamiento espectacular de crecimiento en todos los segmentos del mercado de la vivienda” en Vigo, pero apostilla el problema de suelos –y de regeneración de terrenos– finalistas disponibles para desarrollar promociones o viviendas unifamiliares al no estar aún aprobado el nuevo Plan Xeral de manera definitiva, paso que se espera lograr a finales del próximo año, según avanzó la concejala de Urbanismo a FARO en una entrevista publicada a finales del mes pasado. “Esto hace muy difícil que los precios se reduzcan. Se pueden estabilizar, pero ya no se van a ver bajadas de precios con el incremento de costes y con las tensiones económicas actuales. Y, a mayores, si no hay oferta para atender una pujante demanda de viviendas nuevas, los precios seguirán su escalada”, apunta Benito Iglesias.

El informe de Fegein también incluye una radiografía de la comarca de Vigo. Cifra en más de 27.000 las casas y pisos vacíos, que suponen más de un 13% del total de viviendas. En Redondela, hay cerca de 1.900; en Baiona, algo más de un millar; en Fornelos de Montes, 108; en Gondomar, 856; en Porriño, más de 1.400; y, en Salceda de Caselas, más de 840. Encabeza la tabla de comarcas la de A Coruña, con más de 35.000.

Uno de los datos más curiosos que muestra el documento es el elevado porcentaje de inmuebles sin ocupar en municipios como Porqueira, en Ourense, con más de un 40%; o en Castrelo do Val, en la misma provincia, con un 38,3%. El otro lado de la moneda lo protagonizan Dumbría y Mos, con un 1,87% y un 2,66%, respectivamente.

“No bajarán los precios en el contexto actual de incremento de costes y tensiones económicas” Benito Iglesias - Presidente de Fegein y Asemi

Agilidad burocrática

Fegein advierte de que únicamente el 1,5% de las viviendas vacías en los 313 ayuntamientos de Galicia se encuentran en el circuito de comercialización, es decir, en venta o alquiler, un dato que considera “muy preocupante”. “Las administraciones no están siendo capaces de movilizar la vivienda vacía en un contexto de ayudas económicas a la rehabilitación como nunca ha habido”, indica Benito Iglesias antes de solicitar “agilidad en los trámites de planificación y de licencias de obra nueva, rehabilitación o reformas” para disminuir los “largos e inadmisibles plazos urbanísticos”.