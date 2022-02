Las empresas reciben a un millar de alumnos para su formación tras dos años bajo mínimos

La esencia de la Formación Profesional llega con el mes de marzo: arrancan la formación en centros de trabajo (FCT). Sin duda estas prácticas en empresas son la clave de este itinerario, poner el foco en el desarrollo de las competencias que el ahora alumno y trabajador en el futuro llevará a cabo en su puesto.

Convalidar con un trabajo

Este aprendizaje intrínseco a la FP se vio truncado los últimos dos años. Y es que con el estallido de la pandemia por COVID, las empresas donde este alumnado debe hacer sus prácticas no podían acogerlos, bien porque sus empleados estaban en ERTE, bien porque no tenían la capacidad para formarlos. Por ello, desde la Consellería se optó por convalidad esta experiencia en industrias, negocios o firmas con un trabajo teórico, alternativa válida pero que devaluaba la completa formación del alumno. En 2020, gran parte de estos estudiantes se decantaron por esta alternativa para no ralentizar un año su titulación, en 2021 tantos fueron los que eligieron el trabajo teórico como lo que aplazaron unos meses más sus prácticas pero en este curso son más de un millar los alumnos de FP de grado medio, superior o dual que inician entre marzo y abril su formación externa en empresas.

Superar todos los módulos

Ahora, el único requisito para poder iniciar estas prácticas es haber superado todos los módulos; en el caso contrario, el estudiante tendrá que esperar al turno entre septiembre y diciembre. “Sin duda ahora arranca el periodo más importante para la formación del alumnos. En nuestro centro serán cerca de 350 los que inician sus FCT. Otros años nos había costado dar con las empresa que pudieran asumirlos; ahora lo único es que cogen quizás a un grupo menor pero sí los llaman. Tuvimos que captar más empresas, claro. En nuestra bolsa se superan el millar de firmas”, explica Rubén Otero, director del CIFP Manuel Antonio.

Rama sanitaria, normalizada

La rama de hostelería, turismo y muy particularmente la sanitaria fueron las que en años anteriores tuvieron los mayores problemas para esta formación. Ahora la situación dio un giro de 360 grados. Así lo confirman desde el centro de estudios superiores Aloya y el centro de estudios Povisa. “Este año lo hemos tenido mucho más sencillo, aunque a la hora de visitar las empresas para ver si se adaptaban al perfil del alumnado sí fue más complicado”, aprecia la directora del centro de rúa do Couto, Estefanía Martínez-Brocal. Reconoce, al igual que otros directores, que han tenido que rubricar convenios con mayor número de empresas de lo que estaban acostumbrados al acoger éstas a menos estudiantes en prácticas. “La bolsa de empresas a las que asistimos sí se ha incrementado por esta cuestión, tenemos incluso bastantes nuevas, pero poco a poco ya se está volviendo a trabajar con normalidad; y esperamos que muchos de los que hacen estas FCT puedan quedarse en la empresa”, amplía Martínez-Brocal. De los seis ciclos de la rama sanitaria, administración y gestión y de servicios socioculturales y a la comunidad que imparten, serán en torno a cien los alumnos que hagan sus prácticas entre abril y junio.

Un total de 384 horas

Vicente Suárez es el coordinador de las prácticas en el centro de estudios de Povisa. En su caso, son cerca de 70 los alumnos que empiezan ahora las prácticas en los ciclos superiores de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Radioterapia y Dosimetría y Anatomía Patológica y Citodiagnóstico. “La mayoría del alumnado realiza las FCT en Povisa, aunque intentamos acercarlos a su lugar de procedencia por eso tenemos convenios con los hospitales de Ourense, Pontevedra, O Salnés, también con el Álvaro Cunqueiro, Vithas Fátima o con cualquier otro hospital del grupo Ribera Salud”, explica Suárez.

Este año, los estudiantes deben de hacer 384 horas de prácticas para obtener la titulación. “Las FCT a diferencia de los años anteriores ya están normalizadas, no tuvimos problema para entablar estas colaboraciones”, amplía el coordinador.

Reconoce que el aumento de alumnado también motivó la ampliación de la búsqueda de hospitales o laboratorios donde realizar las prácticas. “Tenemos todos los ciclos llenos, incluso el de Técnico Auxiliar en Cuidados de Enfermería llegamos a duplicar la oferta; por eso en la búsqueda de empresas hay que mirar muy bien la calidad y la ratio de alumnado por cada una”, concluye Vicente Suárez.