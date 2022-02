Con 20 votos a favor y dos abstenciones -las de los dos concejales de Marea de Vigo-, el pleno del Concello aprobó las propuestas que motivaron la celebración de un pleno extraordinario: que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "rectifique inmediatamente a súa proposta, aceptando o proxecto do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, que propón como alternativa a construción do tramo pendente da A-52 (Porriño-Vigo) en túnel, que pida desculpas a cidadanía de Vigo pola súa proposta, claramente lesiva para os intereses da cidade", y que "apoie publicamente ao Goberno de España no seu compromiso da construción do tramo pendente da A-52 (Porriño-Vigo).

También se lanzó una petición al Ministerio de Transportes: la liberación de peaje del tramo de la AP-9 entre Puxeiros y Porriño mientras no se construya la autovía en túnel. Caballero afea a Feijóo que rechace la autovía en túnel a Porriño: “Es intolerable” Los concejales del PP, ante la negativa de votar la propuesta por puntos, abandonaron la sala y no votaron. El edil del BNG, Xabier P. Igrexas, tampoco estuvo presente en la votación: dejó libre su silla para acompañar a los manifestantes que se personaron en la Praza do Rei para mostrar su rechazo al nuevo vial de Beade previsto en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). El alcalde, Abel Caballero, se encargó de defender la propuesta. Afeó a Feijóo que fuera "displicente y duro en el fondo y la forma" a la hora de "despreciar una gran obra para la ciudad" ante la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Defendió que la idea propuesta por el titular autonómico -liberar el peaje de la AP-9- se traduce en "casi 21 km y 17 minutos desde Praza de España". "El trazado actual por la A-55 es de 14 km y se hace en 14 minutos. Menos tiempo. Y la propuesta del Gobierno en túnel: 10 km en 10 minutos. En la propuesta de Feijóo, hay que tomar tres desvíos en solo 20 km, alguno, de 40 km/h y peligrosísimo", apostilló. Liberar de peaje la AP-9 a Porriño costaría el doble que la nueva A-55 El portavoz del PP, Alfonso Marnotes, denunció que el pleno fue una "cortina de humo" para tapar el caso de corrupción que implica a la cuñada de la tenienta de alcalde y presidenta de la Diputación, Carmela Silva. Rubén Pérez, de Marea de Vigo, lamentó que el objetivo del equipo de gobierno era justificar la construcción del nuevo vial de Beade, que pretende unir la A-55 con Clara Campoamor. Misma razón expuso Igrexas tras tildar el pleno de farsa y acusar al PSdeG de no importarle la movilidad de la ciudad. Protesta de los afectados por el nuevo vial A través de las ventanas del Pleno del Concello, el ruido de bocinas, sirenas y silbatos se colaban en los micrófonos de los concelleiros con turno de palabra. Y es que a unos metros del salón municipal, varias decenas de manifestantes protestaban por la dotación del polémico vial que pretende unir la Estrada Clara Campoamor con la A-55. A juicio de la Plataforma de afectados polo vial de Beade (Avibe), “este pleno es una excusa para intentar colarnos el vial”. La indignación de vecinos de Beade, Bembrive y Castrelos se plasmó en más de una hora de ruido incesante “por no dejarnos ni siquiera asistir como público al pleno”. El "sinvivir" al lado de una autovía Opiniones que también suscribe el grupo municipal de Marea de Vigo: “Caballero tiña en todo momento preparada a frase final de que a oposición estamos contra Vigo, que somos inimigos da cidade. Quere mesturar a reforma da autovía cos viais internos da cidade e nós iso non o imos admitir”. Avibe se reitera en sus afirmaciones: “Este vial PO-010 no es necesario y así lo demuestra el estudio técnico que ha costeado y presentado adjunto en la alegación contra este vial. Este vial no se sustenta ni jurídica ni técnicamente. En nuestro propósito está que se nos escuche por parte del Concello y que entren en razón porque en el caso contrario agotaremos todas las vías administrativas y jurídicas que sean necesarias llegando a los tribunales y a Europa en caso de ser necesario”