El calvario de vivir al lado de un vial de alta capacidad

Adolfo Álvarez sale todos los días de su casa a las ocho de la mañana dirección Praia de Samil. No lo hace por gusto, es una costumbre que ha cogido para tratar de huir del ruido constante que asola su hogar. Desde hace veinte años, cuando comenzaron las obras de la VG-20, su tranquila vida rural se vio truncada por las obras de un vial de alta capacidad. Desde el 2005, a escasos metros de su casa cruza uno de los puentes más largos de la ciudad. Por él transitan cientos de camiones pesados al día. El traqueteo de cada una de las uniones del puente lo desquicia. A él y a su familia. “Quen diga que te acostumas a isto, minte. Convives e punto”, lamenta Adolfo.

Recordando aquellos años de alegaciones contra la Administración previos a la construcción de la VG-20, destaca: “Engánanche. Fano todo de tapado. Aínda por riba déixanche nunha posición como se o progreso dependese de ti”. A diferencia de otros vecinos, como su casa se quedó a escasos metros del trazado, no se llevó ni un euro de indemnización: “Eu prefería que me tiveran expropiado. Polo menos podería ter feito unha vida nova noutro sitio. Pero non, só devaluaron a casa que tanto traballo me costou levantar”. Todos los perjuicios que ha vivido en estos veinte años –y que todavía padece– son los que lo han motivado a apoyar a la Plataforma de afectados polo vial de Beade, que además de ser sus vecinos, empatiza con ellos por su futuro incierto. “Isto non llo desexo a ninguén. Teñen que buscar alternativas. Polo menos tratar de falar cos veciños e ver na situación na que se van a quedar tantas familias se isto segue adiante”.