“La confrontación del alcalde con la Xunta caló en la ciudad, pero ya no le va a dar rédito político”

Dice Marta Fernández-Tapias (Vigo, 1974) que prefiere quedarse con lo bueno, por más que la campaña para la presidencia del PP local hubiese sido notoriamente arisca. La formación, que encadena años de división y que cuenta con solo cuatro representantes en la corporación, necesita unas buenas costuras. La también delegada de la Xunta en la ciudad propondrá al secretario xeral de la Consellería de Sanidade, Alberto Fuentes, como su número dos, al frente de la secretaría general. Asegura no haber hablado todavía con su rival en el congreso, Javier Guerra, y mantendrá a Alfonso Marnotes en la portavocía del grupo municipal.

– Los congresos son habitualmente un punto de fricción y, pocas veces, de reconciliación. ¿Ha habido algo que le haya sorprendido, para bien o para mal?

– Lo que me llamó la atención fue ver las ganas que tenía la militancia de renovación, de cambio. Esa ilusión que se transmitió por participar, construir y hacernos fuertes. Y, como siempre procuro ver las cosas en positivo, me quedo con lo bueno.

– La candidatura liderada por Javier Guerra aludió a la imparcialidad del denominado aparato del partido, por actuar en beneficio de la suya.

– No hay más que ver la otra candidatura para ver cuál era la parte oficial. Ahí estaba la presidenta de la gestora, la vicepresidenta de la gestora, todos los cargos del partido… Por lo tanto, que me llamasen a mí oficialista cuando realmente el oficialismo eran los otros… Pues no lo sé, no creo que lo representase yo. Desde el primer momento me dirigí a las bases, a los militantes, les dije que sería a los primeros a los que anunciaría si me iba a presentar o no, y así lo hice. Y son ellos los que me eligieron presidenta, que es lo importante. Eso de oficialismo me parece un poco raro.

– Entiendo que se referían al respaldo del PP provincial y el gallego.

– En ningún momento manifestaron el apoyo a ninguna de las candidaturas, ni el presidente provincial [por Alfonso Rueda] ni el regional [por Alberto Núñez Feijóo], como no podía ser de otra manera.

– ¿Cómo es posible que, en un partido como el PP, y en una ciudad como Vigo, solo hubiese un censo de electores de 600 personas?

– Porque tenemos que recuperar el partido que éramos hace unos años. Es uno de mis objetivos: volver a tener un partido vivo, implicado, y recuperar la fuerza que tuvimos en otras épocas, cuando se ganaba con mayorías absolutas. Quiero iniciar una campaña de afiliación real.

– Guerra obtuvo los mismos apoyos, en porcentaje, que cuando se enfrentó a Elena Muñoz. ¿Qué pasa en el PP de Vigo, es una división estructural?

– No podemos comparar. En el otro congreso, Javier dijo que no había ganado porque no tenía el apoyo de los cargos del partido; en éste, sí. Estoy muy orgullosa y contenta de haber recibido el respaldo mayoritario de los militantes con derecho a voto. A partir de ahora, a construir. Lo que pasó, pasó. Y que nadie pregunte a nadie por quién ha votado. Está bien que haya debate y varias sensibilidades, pero desde el 19 de diciembre somos todos el Partido Popular y debemos remar todos en la misma dirección.

“No he hablado con Javier Guerra, acabó el congreso y tampoco tuvo la intención de hablar conmigo”

– ¿Ha tenido la ocasión de hablar ya con Javier Guerra?

– No.

– ¿No?

– No.

– ¿Y no lo va a hacer, van a tener esa conversación? La campaña fue tensa, pero usted ofreció integración.

– Sí, y no tuve respuesta. Acabó el congreso y tampoco tuvo la intención de hablar conmigo.

–Entonces...

– Yo estoy dispuesta, y lo hago con el resto de los cargos que estaban en su candidatura. He hablado con ellos, con el grupo municipal mantengo una coordinación diaria, como no puede ser de otra manera. Con el portavoz, que también estaba en esa candidatura, mantengo una cordialidad, como con los demás. Yo lo dije desde el primer momento: el que quiera tiene las puertas abiertas para integrarse. Pero claro, tiene que querer.

– ¿Y qué pasa con la militancia que se sintió representada por el equipo de Guerra, en esa estrategia suya de ampliar bases e integración?

– A mí no me preocupan los cargos o las cabezas más visibles de esa candidatura. En lo que estoy trabajando es por integrar a la base, la unidad del partido viene de las bases. Los cargos, al final, están, no están… El congreso ya pasó, ahora tenemos que estar a otra cosa, todos juntos contra un enemigo común. Todo el que quiera trabajar por el Partido Popular de Vigo tiene las puertas abiertas, esa es la verdadera integración.

“No me preocupan los cargos de la otra candidatura; tienen las puertas abiertas, pero tienen que querer”

– ¿Cómo ha sido el aterrizaje en el nuevo cargo? ¿Decisiones?

– Muy bien, en contacto con los militantes y con la intención de, a partir de esta semana que viene, empezar a trabajar. A pisar la calle de mano del comité de parroquias, que están muy desatendidas en la ciudad. Hemos empezado a trabajar para formar los equipos y empezar a pisar ya la calle. Lo primero va a ser reunir al comité ejecutivo, al que voy a proponer como secretario general a Alberto Fuentes. Lo que haré también será cubrir las plazas del comité ejecutivo que son por designación de la presidencia, en el que se incorporarán Irene Garrido y Julio García Comesaña. Lo que estoy haciendo es empezar a formar la estructura, empezando por la secretaría general, y a partir de ahí establecer diferentes coordinaciones, vicesecretarías y demás. Vamos a crear una vicesecretaría abierta a la sociedad civil, para que participen los distintos colectivos y asociaciones que quieran aportar por el bien de la ciudad. Esta la liderará Patricia García.

– ¿Y la portavocía del grupo municipal?

– El portavoz es Alfonso Marnotes.

– Lo va a mantener.

– Sí, estamos en coordinación absoluta. Ellos se han puesto a disposición del partido para trabajar conjuntamente.

“Marnotes seguirá como portavoz del grupo, estamos en coordinación absoluta”

– ¿Por qué ha elegido a Alberto Fuentes?

– Lo que hacía falta era renovación, gente que aporte savia nueva. Alberto Fuentes es una persona muy preparada, muy trabajadora, tiene todo lo que creo que necesita el partido. Con capacidad, ganas de trabajar, responsabilidad, lealtad absoluta. Lo conozco desde hace mucho tiempo.

– Rescata a la primera línea a Irene Garrido.

– Nos va a aportar mucho en el comité ejecutivo, estoy muy agradecida de que haya aceptado. Y Julio García Comesaña, lo mismo, es una persona importante en nuestro partido, a quien conozco desde su época de gerente en el hospital. La mezcla es lo que quería, renovación y experiencia, gente con ganas. A partir de ahí seguiremos ampliando esas vicesecretarías, coordinaciones y comités.

– Y su fichaje, Patricia García.

– La primera mujer en presidir el Círculo de Empresarios de Galicia. A lo largo de toda la campaña, la gente de la sociedad civil que se sumó a este proyecto ha sido muy importante. Como Patricia, Gonzalo López Braga, José Albelo… No eran activos en el partido, pero que se sumen porque creen en el proyecto para mí es una responsabilidad. Es una forma distinta de hacer las cosas, lo que yo quería.

– Ya anunció que se veía como candidata para las próximas elecciones locales. Es mucho más que una remontada lo que hace falta, y ante Abel Caballero. ¿El suyo es un proyecto a largo plazo?

–Vamos a salir a ganar desde el minuto uno, si no lo haces pierdes seguro. Lo que tenemos que hacer, hasta el reto de las municipales de 2023, es rearmar el partido, ensanchar la base y salir a por todas. Me gustaría ser candidata a la alcaldía, pero tampoco depende de mí. Hay que reconstruir el partido, que vuelva a ser grande.

– Queda poco tiempo y tiene muchos concejales que recuperar. ¿Le desmoralizaría perder, seguiría tras una eventual derrota en 2023?

– Sí, por supuesto. Para empezar, la presidencia del partido es para cuatro años, y estoy dispuesta a lo que sea. El trabajo va a ser de todos, todos tenemos que apoyar al partido en las victorias y en las derrotas. Pero es que a la ciudad le hace falta; igual que el partido necesitaba un cambio, nuevos aires, ideas y una nueva generación con nuevos aires y formas de hacer las cosas, con la ciudad pasa lo mismo. La vida son ciclos, y hay un ciclo que ya ha pasado, toca hacer las cosas de otra manera. Conozco la ciudad perfectamente, tengo claro cómo tengo que trabajar. Si estamos cerca de las personas y nos escuchamos, en el momento en que ellos nos tengan que escuchar a nosotros para ir a las urnas lo van a hacer.

– Feijóo apuntó que los anteriores responsables del partido en Vigo no supieron vender correctamente la acción de la Xunta en la ciudad. Les achacó esa culpa, por decirlo de algún modo, y lo vinculó con los malos resultados electorales. El hecho es que ese divorcio ciudadanía-Gobierno gallego existe.

– Uno de mis objetivos cuando me nombraron delegada de la Xunta en Vigo fue acercar la Xunta a los vigueses. Ahí tenía como el doble juego: ejercer ese rol y, más que ser la delegada de la Xunta en Vigo, la delegada de Vigo en la Xunta, y pelear por nuestra ciudad. Esas grandes infraestructuras que estamos desarrollando, los ciudadanos las están conociendo, pisando. Como la Ciudad de la Justicia, que han visitado ya más de mil personas; con el albergue de peregrinos, por ejemplo, hemos hecho lo mismo. En el último año la gente ha percibido el compromiso de la Xunta con nuestra ciudad, hay que recordar que es quien presta los servicios básicos en Vigo. En la pandemia, con los momentos tan duros que hemos pasado, hemos podido disponer de un gran hospital, el Álvaro Cunqueiro. Si no llegásemos a tenerlo… La gente se está dando cuenta que esa confrontación continua entre el alcalde y la Xunta de Galicia, porque de todo culpa a la Xunta, no le va a dar más rédito político.

– La confrontación es mutua.

– Durante una época, esa confrontación brutal del ayuntamiento con la Xunta había calado en Vigo. Ahora mismo esto está cambiando, los vigueses se están dando cuenta de que el compromiso del presidente Feijóo y todo el Gobierno gallego con la ciudad es más que claro. Vigo es la ciudad donde más invierte, solo hay que salir en la calle y verlo: las mayores infraestructuras las ha hecho la Xunta. Vamos a seguir construyendo centros de salud y un gran edificio para asociaciones, para que tengan espacio, que es una demanda en nuestra ciudad. Y nos gustaría hacer mucho más a través del Consorcio del Casco Vello, pero necesitamos que el Concello nos dé las herramientas urbanísticas para poder hacerlo. Queremos que Vigo no solo sea conocida fuera, sino reconocida, y mucho más que por las luces. Una ciudad innovadora, industrial, abierta, inclusiva.

“Creamos una comisión para el traslado a la nueva Ciudad de la Justicia, que está al 98%”

- Decía que, más que la delegada de la Xunta en Vigo, ha querido ejercer de delegada de Vigo en la Xunta. ¿La veremos confrontar con Monte Pío o con el PP gallego en algún momento?

– Yo voy a defender a Vigo y a trabajar por Vigo, desde Vigo y para Vigo. Lo tengo clarísimo, a defender a Vigo no me va a ganar nadie. La discrepancia también es buena. Si tú estás cerca de la ciudad es más fácil transmitirlo a la institución que más ayuda a nuestra ciudad, y la manera en que debe hacerlo.

– ¿Cuándo empezará a funcionar la Ciudad de la Justicia?

– Está la obra terminada al 98%. Estamos amueblando, está ya listo desde el piso séptimo hasta el 18. El traslado no va a ser fácil, hemos creado una comisión para gestionarlo en la que está el juez decano, la fiscal jefe de área y técnicos de Vicepresidencia primera. Queremos analizar bien qué juzgados van primero. Lo que tenemos que pensar es que hemos recuperado un edificio que es un icono en nuestra ciudad, será la mejor ciudad de la justicia de todo el noroeste español, sin ninguna duda. Debemos estar todos muy orgullosos del trabajo que ha hecho Alfonso Penela en esa rehabilitación, es espectacular.

“Yo voy trabajar por Vigo y para Vigo; en defender a la ciudad no me va a ganar nadie”

– ¿Con Abell Caballero ha charlado ya?

– No.

– ¿Tampoco? Ahora es la referencia en la oposición, tendrá que hacerlo en algún momento.

– Sí, claro, hablaré con él. Cuando arranquemos, a partir de esta semana y con todo más normalizado, empezaremos a tener contactos. Con Abel Caballero y con todas las fuerzas de la ciudad

– ¿Tiene buenas perspectivas para 2022?

– Hay que esperar. Yo creí que iba a arrancar mejor, la verdad, de momento hay mucha incertidumbre.