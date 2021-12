Marta Fernández-Tapias es la nueva presidenta del Partido Popular de Vigo. De los 615 militantes populares que estaban llamados a las urnas 523 han acudido a depositar su voto. Así, 300 (un 57%) han mostrado su apoyo a recién proclamada presidente frente a los 222 respaldos obtenidos por Javier Guerra en un congreso que se ha desarrollado con plena normalidad. Tan solo se ha registrado un voto en blanco y dos impugnaciones finalmente archivadas.

Desde las nueve de la mañana, la Estación Marítima del Puerto de Vigo se convirtió en el escenario del XIII Congreso del principal partido de la oposición del Concello de Vigo. A la cita no han faltado los pesos pesados del Partido Popular de Galicia, capitaneados por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

En su intervención tras ser proclamada en el cargo, Tapias lanzó un mensaje conciliador y tendió la mano a Javier Guerra, que por segunda vez, se quedó a las puertas de la presidencia del PP de Vigo. “Javier, tú y todo tu equipo tenéis las puertas abiertas para trabajar juntos por el partido popular de Vigo. El primer paso para ser una alternativa es tener un partido unido.”

La nueva presidenta del PP de Vigo pidió que a partir de ahora “no se señale quién ganó y quién perdió”. Marta Fernández-Tapias recuperó las recientes declaraciones de Feijóo al apelar también a recupera la “dignidad electoral que perdimos”.

“A defender Vigo no me va a ganar absolutamente nadie. El partido va a escuchar a la ciudad para que luego la ciudad pueda defender al partido”, defendió. “No queremos un alcalde que está peleado con todo el mundo ni una teniente de alcalde manchada por la corrupción y que siguen sin dar explicaciones”, lamentó.

Fernández Tapias apeló al presidente del Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijóo y al provincial, Alfonso Rueda, “indicando que cuentan con mi lealtad, aunque también habrá discrepancias por el bien de Vigo”.

Ahora, Fernández-Tapias tiene encomendada una tarea titánica: arrebatarle la Alcaldía a Abel Caballero en la próxima cita con las urnas, que tendrá lugar durante el año 2023. Puertas adentro, la nueva presidenta del Partido Popular de Vigo tiene otra misión: ampliar el apoyo de las bases y tratar de conciliar su estrategia con la de su oponente, ahora ya derrotado, Javier Guerra.

Marta Fernández-Tapias: una cara “nueva” con bagaje institucional

Marta Fernández-Tapias (Vigo, 1974) se presenta al XIII congreso del PP de Vigo como una apuesta nueva para reconquistar la alcaldía de Vigo para los populares gallegos, que con tímidos resultados en buena parte de las mayores urbes gallegas.

“Los militantes del PP dicen que hace falta renovación; hay que recuperar terreno” Leer más

Sobre todo en la olívica, con una exigua representación. En ningún momento Fernández-Tapias ha tratado de ocultar su afinidad con la dirección gallega del PP. Fue el propio vicepresidente de la Xunta y mano derecha de Feijóo, Alfonso Rueda, quien la eligió para ocupar la delegación de la Xunta en Vigo, aunque el responsable provincial de la formación ha apuntado en todo momento su “neutralidad” en el proceso. Descendiente de aristócratas vigueses por parte materna –Manuel Núñez y María Berdiales– e hija del primer secretario xeral de Pesca de la Xunta, Ramón Fernández-Tapias, la política ejerció como abogada mercantil hasta el 2016, cuando pasó a ocupar la dirección xeral de Administración Local por nombramiento de Rueda. Su primer cargo público. No fue hasta julio del 2020 cuando entró el Parlamento de Galicia como diputada por Pontevedra. Su recorrido fue corto en el Pazo do Hórreo. Dos meses después, ya había aterrizado en Vigo. Su puesto como delegada de la Xunta le ha aportado tablas y mucha visibilidad pública. En los útlimos días, Fernández-Tapias ha querido mandar un mensaje a su oponente ante una futurible judicialización del congreso: “Pase lo que pase, no le echaré la culpa al árbitro”.