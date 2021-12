El pleno extraordinario del Concello de Vigo que abordará el caso de enchufismo de la cuñada de Carmela Silva, Vanesa Falque, ya tiene fecha: el miércoles 29 de diciembre. La convocatoria ha nacido de la unión de los tres partidos de la oposición, Partido Popular, Marea de Vigo y Bloque Nacionalista Galego. Aunque las tres formaciones tienen diferencias sensibles sobre el enfoque de este caso de corrupción que afecta al alto funcionariado del consistorio local, esta vez han aunado fuerzas para sumar las firmas necesarias de los siete concelleiros para que salga adelante la celebración del pleno. Marea de Vigo, incluso, llegó a pedir en su día una comisión de investigación sobre el tema pero, finalmente, cayó en saco roto.

"Queremos que dende o Goberno local se dean explicacións sobre estes mecanismos clientelares. Queremos saber se poderían estar acontecendo irregularidades similares noutros servizos municipais", explica Rubén Pérez portavoz de Marea de Vigo en el Concello y responsable de Política Municipal en la dirección de Izquierda Unida. "Este pleno ten que servir para enmendar funcionamentos do pleno se é que, realmente, estas prácticas clientelares seguen a reproducires", añade Pérez.

El Partido Popular de Pontevedra volvió a exigir a principios de mes la dimisión de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, de todos sus cargos políticos tras la sentencia del Tribunal Supremo relativa al caso del “enchufe” de su cuñada en el Concello. “Por responsabilidad política, por ética y por dignidad, Carmela Silva debe dimitir”, señaló el portavoz del PP provincial, Jorge Cubela, que lamentó que sean otros los que “estén cargando” con las consecuencias de esta “decisión política e interesada”.

El caso de corrupción

El juez ha condenado recientemente a un funcionario del Concello a más de cinco años de cárcel por enchufar a la cuñada de Carmela Silva. Una contratación "más que irregular" que no tenía otro fin "que beneficiar exclusivamente a la elegida". Es la conclusión de la Audiencia de Vigo en el caso del enchufe de una cuñada de la presidenta de la Diputación Provincial de Pontevedra.

La sala condenó recientemente a cinco años y tres meses de prisión a Francisco Javier Gutiérrez Orúe, que era jefe de servicio de Participación y Atención Ciudadana del Concello. A él le atribuye participar en un "plan" para dar empleo a Vanesa Falque, para lo que tuvo la "participación " de Ramón Comesaña Alonso, entonces administrador de Imesapi, empresa que era concesionaria municipal. A este último le impuso un año y medio de cárcel.

El tribunal valora que la contratación se hizo "de forma oculta y al margen de los sistemas legales de oferta pública de empleo" y que la "retribución indebida" que recibió mes a mes la mujer, por trabajos que no hizo, fueron "a costa" de "fondos del Ayuntamiento". Todo, se resume, fue una "mera simulación o ficción".

La respuesta de Silva

La presidenta de la Deputación de Pontevedra respondía así a las acusaciones del Partido Popular en una entrevista con FARO: "Ya me gustaría que se pronunciaran sobre sus sentencias de corrupción, que son múltiples y variadas. Yo no me voy a enfangar en el lodo, que es donde siempre han estado cómodos Rueda y Feijóo, los artífices de esta persecución. Las calumnias son calumnias, la única verdad es una sentencia firme del Tribunal Supremo que dice que la presidenta de la Diputación de Pontevedra, primera tenienta de alcalde de Vigo, ni siquiera ha estado en este proceso. Soy una persona intachable, lo sabe todo el mundo".