"El PSdeG presentará un proyecto potentísimo que hará temblar los cimientos del PP”

Con la promesa de “hacer temblar los cimientos del PP” a través de un “proyecto potentísimo”, Carmela Silva Rego suma otro cargo a su currículo, el de presidenta del PSdeG. El recién elegido secretario general de la formación, Valentín González Formoso, ha depositado en la también presidenta de la Diputación de Pontevedra y tenienta de alcalde de Vigo su confianza para comandar a su lado una nueva etapa con la vista puesta en las elecciones autonómicas de 2024. Agradece el trabajo realizado a su predecesor, Gonzalo Caballero, y marca las líneas estratégicas del camino que emprenden ahora los socialistas gallegos.

–¿Qué retos tiene en mente como presidenta del partido en Galicia?

–Galicia necesita un cambio de rumbo político muy urgente. En esta ejecutiva, hay personas de altísimo nivel político y gran formación intelectual que van a permitir que se pueda producir este cambio aportando ideas. Hay muchos retos en este nuevo cambio de paradigma social y económico al que nos estamos enfrentando. La Xunta de Feijóo ha demostrado que no tiene ni ideas ni proyecto para Galicia. Mi papel será el mismo que el de mis compañeros y compañeras: generar la alternativa que necesita Galicia.

–¿Tuvo dudas a la hora de decidir si aceptar o no la encomienda?

–No lo dudé. Me llenó de satisfacción, fue un honor que el secretario general considerara que yo podía ser la presidenta del PSdeG, estoy eternamente agradecida por su propuesta.

–¿Por qué aceptó?

–Cuando tu partido considera que eres la persona idónea para ser esa figura de referencia, debes aceptar, ponerte a trabajar duro y agradecer la propuesta.

–¿Con su nombramiento, se cierra la fractura entre el norte y el sur del socialismo gallego?

–Creo que no hay fractura entre el norte y el sur. Sí hay un sur que reclama su espacio y lo hace con toda la legitimidad porque no podemos olvidar que, en el sur de Galicia, está Vigo, que es la ciudad más poblada y la más importante económicamente y ocupa un espacio muy relevante en Galicia. Si Galicia quiere crecer, no le queda otra que hacer que Vigo juegue un papel muy importante. Habrá reclamación del sur: queremos ocupar el espacio que nos corresponde, ni más ni menos, junto al resto de territorios de nuestra comunidad.

–¿Cree que el socialismo del sur de Galicia tiene suficiente peso en la ejecutiva gallega?

–Siempre ha tenido protagonismo, pero, ahora, tenemos mucho peso en esta ejecutiva. Es una muestra de inteligencia del secretario general que esto sea así. El protagonismo te lo dan los resultados electorales, y, en Vigo y la provincia de Pontevedra, es donde hemos tenido los mejores resultados tanto en autonómicas como en generales como en municipales. También te lo da lo que haces cuando gobiernas: hemos desarrollado un modelo político potentísimo que tiene un apoyo ciudadano total.

–¿Qué cree que puede aportar al partido desde la Presidencia?

–Voy a aportar mucho trabajo, todas las ideas que pueda tener y una enorme experiencia política que, además, está avalada por los resultados de esa acción política. En todo caso, esto es algo colectivo, no individual. Sumaremos todas y todos.

–¿Cómo van a ser capaces de tejer un proyecto cohesionado en el PSdeG con una dirección creada a partir de piezas del poder municipal?

–Todas las revoluciones que se han producido han nacido en las ciudades. La política de la proximidad, es decir, gestionar la realidad, es lo que de verdad le importa a la gente. No hay mejor forma de cohesionar cualquier organización, ya sea política, sindical, empresarial o cultural, que aquella que se asienta en el mundo local.

–¿Qué falló en el PSdeG de los últimos cuatro años para tener buenos resultados en municipales y generales y estancarse en autonómicas?

–La ciudadanía gallega no fue capaz de identificar un proyecto propio para Galicia. En política, es bueno hacer autocrítica. Este es el momento de que, con todo el potencial de la gente de la ejecutiva gallega, se construyan un proyecto de transformación y un discurso que conecte con la ciudadanía gallega.

–¿Cuál fue el error de Gonzalo Caballero?

–No tiene sentido analizar esa cuestión. Este es un momento nuevo, por lo tanto, hay que centrarse en el momento nuevo. Quiero decir a las gallegas y los gallegos que vamos a presentar un proyecto potentísimo que va a hacer temblar los cimientos de un Partido Popular que lleva gobernando demasiado tiempo en Galicia sin provocar ninguna gran transformación.

-¿Apoyó usted a Formoso?

–Es una cuestión sobre la que prefiero no decir nada. En este momento, apoyo total y absolutamente al secretario general. Durante todo el periodo de primarias, me quise mantener en un segundo plano porque creo que es el momento de la militancia. Quise ser una militante más y, en este caso, lo quiero ser también. Tiene el secretario general todo mi apoyo, afecto, consideración y reconocimiento.

“A Formoso, como a tantos otros, le sobra idoneidad para ser el candidato a la Xunta, pero no es momento de hablar de eso”

–¿Ganaron las primarias los poderes internos, como sugiere Gonzalo Caballero?

–No. Ganaron los militantes. Cuando hay elecciones y gana un partido político, el que sea, y no es el mío, no considero que la gente se equivoque, la gente vota libremente y lo que considera que es mejor para esa persona y el colectivo. Las y los militantes son personas adultas con criterio propio que votan lo que consideran. Máximo respeto.

–¿Qué le diría a Gonzalo Caballero?

–No podemos personalizar. La militancia ha elegido. Le quiero dar las gracias por haber sido secretario general cuatro años y haber trabajado mucho. No quiero estar hablando continuamente de las personas a nivel individual, esto es una organización muy grande, con más de 140 años de vida. Ahora, estamos unos; mañana, otros; y, antes, estuvieron otros.

–¿Está demostrando que es un mal perdedor?

–Sus últimas declaraciones han sido de máximo respeto al nuevo secretario general y de asunción. Ha aceptado cualquier decisión que el secretario general y la ejecutiva tomen.

–¿Debería seguir siendo el portavoz parlamentario?

–Eso lo tiene que decidir la ejecutiva, exactamente igual que cuando Gonzalo Caballero se proclamó secretario general en primarias, que tomó decisiones de todo tipo.

–¿Esta imagen de fractura Formoso/Gonzalo Caballero por el liderazgo del partido no le ha dado más fuerza al BNG?

–Creo que ya no hay enfrentamiento. Hubo confrontación política de dos proyectos distintos de cara a las primarias. Uno obtuvo la mayoría del apoyo de la militancia. Ahora, hay un núcleo de dirección del PSdeG centrado en decirles a las gallegas y a los gallegos que Galicia no es del Partido Popular, que se puede construir un proyecto diferente y potente con ideas y proyectos y transformador para mejorar la vida de la gente. Y lo vamos a conseguir.

–¿Cree que debería ser Formoso el candidato a la Xunta en 2024?

–Voy a contestar como ha contestado él. Dijo que no era el momento de hablar de esta cuestión, sino de conformar una estructura como la que tenemos, muy fuerte, que empiece a elaborar ideas que le podamos contar a la gente. Elegimos a nuestros candidatos y candidatas por primarias, por lo tanto, ese será el momento de que dé el paso quien lo considere.

–¿Está de acuerdo con que Formoso es la persona mejor posicionada, como reconoce el nuevo secretario de Organización?

–Le sobra idoneidad, como a tanta gente de nuestro partido. Lo ha demostrado. Tiene mayoría absoluta desde hace mucho en su localidad.

–¿Qué tiene que hacer el PSdeG para recuperar terreno y convertirse en una alternativa real a Feijóo para gobernar la Xunta?

–En política de igualdad, pasar de los panfletos a la realidad. En segundo lugar, una política industrial y empresarial de verdad, que no existe en Galicia. En tercer lugar, un compromiso real con las transformaciones que necesita Galicia a nivel medioambiental. Y es fundamental tomar decisiones para que los servicios públicos sean de calidad.

–En febrero, se celebrará el cuarto congreso provincial del PSdeG. ¿Ve necesaria una renovación?

–Los resultados de la ejecutiva provincial del PSdeG no han sido bueno, sino extraordinarios. A nivel de autonómicas, si el resultado en otras provincias hubiese sido como en Pontevedra, no estaría gobernando Feijóo ahora. ¿Cómo va a haber cambios cuando las cosas van tan bien?

–¿Conoce que se está forjando una candidatura alternativa a la de David Regades montada por Gonzalo Caballero y sus afines para optar a la dirección del PSdeG de Pontevedra?

–No tengo conocimiento, nadie me ha informado ni veo esos movimientos. Lo he leído en algunos medios de comunicación, pero no lo atisbo. Creo que sería un enorme error. La unión es nuestra fortaleza.

–Cuando se habla de relevar a Abel Caballero, siempre sale su nombre. ¿Le gustaría ser alcaldesa de Vigo?

–Abel Caballero será alcalde siempre, por lo tanto, el relevo de Abel Caballero es él. Y qué suerte tenemos.

–¿Qué espera de 2022 en el plano personal y político?

–A nivel personal, estoy viviendo una época maravillosa de mi vida: este año, he tenido el mejor regalo que se puede tener, que es un nieto. Soy una abuela absolutamente feliz. Mi nieto me da una enorme alegría, serenidad, bienestar. Para el año que viene, deseo poder seguir teniendo este sentimiento tan hermoso de amor a una persona y deseo también que mi familia esté bien y a la gente le vaya bien, que salgamos de esta situación de pandemia y podamos recuperar la normalidad y construir una sociedad mejor en la que la gente viva mejor y sea feliz. A nivel político, el año 2022 será de transformación de la provincia muchísimo más de lo que ya la hemos transformado con el mayor presupuesto de la historia de la Diputación y recursos de la Unión Europea que ya estamos recibiendo; me ocuparé de gestionar bien, que es lo que no me perdona el Partido Popular, que gestionamos mucho mejor que ellos.

–¿Con qué tres palabras resumiría el 2021?

–Dolor, por los que se fueron; esperanza, porque hemos demostrado que somos una sociedad muy responsable; y adiós, para que se vaya y comience un 2022 con nuevos impulsos y podamos salir de la pandemia.

“Soy una persona intachable. Ni siquiera fui investigada ni llamada como testigo”

–Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóo se han hecho eco de la confirmación de la condena por parte del Tribunal Supremo al exfuncionario del Concello de Vigo que enchufó a su cuñada. ¿Entiende las críticas de la oposición?

–Ya me gustaría que se pronunciaran sobre sus sentencias de corrupción, que son múltiples y variadas. Yo no me voy a enfangar en el lodo, que es donde siempre han estado cómodos Rueda y Feijóo, los artífices de esta persecución. Las calumnias son calumnias, la única verdad es una sentencia firme del Tribunal Supremo que dice que la presidenta de la Diputación de Pontevedra, primera tenienta de alcalde de Vigo, ni siquiera ha estado en este proceso. Soy una persona intachable, lo sabe todo el mundo.

–¿A quién se refiere con cómplices?

–Todo el mundo sabe quiénes son sus cómplices. No quiero perder el tiempo en meterme con gente calumniadora. La verdad es la sentencia, que ha sido revisada por muchos jueces.

–¿Se le ha pasado por la cabeza dimitir de alguno de sus cargos?

–Con la respuesta anterior, ha quedado claro. No he estado ni en el procedimiento, ni investigada, ni encausada, ni siquiera fui llamada como testigo. Hay una sentencia, y la sentencia es la verdad. Lo demás son calumnias. Deberían dimitir los calumniadores y calumniadoras, que van a tener sanción social. Están mintiendo. Es intolerable. Es la forma de actuar de Rueda y Feijóo.

–¿Se siente plenamente respaldada por Abel Caballero?

–Siempre siento el respaldo de Abel Caballero. Hemos sido un tándem político que ha funcionado para cambiar y mejorar la vida de la gente.

–¿Y por Formoso?

–Muchísimo. Estoy inmensamente agradecida a los dos. Es más, lo han hecho públicamente. Y ha pedido algo que me parece que es como debería ser la política: le ha dicho a Feijóo que deje de embarrar, que se gana con ideas, proyectos y apoyo de la gente, que, en Vigo, no lo tiene, y eso es lo que lo tiene tan irritado. No soporta lo que él llamó humillación [para valorar el resultado del PP en Vigo en las elecciones municipales de 2019].

–¿Le ha sorprendido que el BNG, con el que cogobierna en la Diputación con aparente cordialidad, se haya sumado a la iniciativa de pedir su dimisión?

–Son los antiVigo. Es la gente que no soporta la ínfima representación que tienen y el gran apoyo con el que cuentan Abel Caballero y su equipo. De 27 concejales, 20 son del PSdeG. Del BNG, uno. Es lo que no soportan. No soportan que a Vigo le vaya bien, los pone enfermos.