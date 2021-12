Pardo de Vera asegura el AVE por Cerdedo por la demanda y el peso económico de la ciudad

“No más dudas, por favor”. La secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, fue tajante a la hora de mostrar el “compromiso del Gobierno” central con el AVE directo a Madrid desde Vigo por Cerdedo.

Lo hizo tras reunirse con el regidor olívico, Abel Caballero, en Alcaldía. Aseguró que “la viabilidad está confirmada” porque el estudio hidrogeológico marca que, con la variante, se logra “el mejor trazado” y dejó claro que la urbe necesita esta infraestructura de calado porque es un “polo estratégico”, por el peso “importantísimo” que cobra en el Producto Interior Bruto (PIB) gallego y por la demanda –tanto de los ciudadanos de Vigo como del área de influencia: provincia y norte de Portugal–.

Conexión con Ourense por la variante de Cerdedo

La conexión del tren de alta velocidad Vigo-Ourense será por Cerdedo. Es una demanda histórica de la ciudad olívica que emanó de UGT hace ya unos 20 años. Cuenta con la bendición de las fuerzas vivas y pone de acuerdo a socialistas y populares –a nivel municipal y autonómico–. ¿La razón? Permitiría acortar el tiempo del trayecto en unos 30 minutos con respecto al actual, que realiza un rodeo por Santiago para, posteriormente, desplazarse hacia Ourense.

Con la alta velocidad, que se pone en marcha el próximo martes, la distancia en tren que separa la ciudad olívica y la capital del Estado se completará en 4 horas y 16 minutos –54 minutos menos que ahora; serán 20 menos desde el próximo verano con la entrada en funcionamiento de los trenes Avril–. La conexión por Cerdedo reduciría el tiempo en otros 25-30 minutos, por lo que los viajeros podrían efectuar el Vigo-Madrid en tren en algo más de 3 horas, un tiempo competitivo frente al avión, que ofrece en torno a 1 hora y 15 minutos entre los aeropuertos de Peinador y Barajas. Los plazos actuales marcan la puesta en servicio en el año 2035.

Pardo de Vera visitó Vigo ayer para reafirmar el compromiso del Gobierno y apagar un fuego que se empezó a ver el día en el que Caballero puso rumbo a Madrid para reunirse con la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez. Las alarmas sonaron con fuerza tras la no inclusión de la línea directa entre Vigo y Ourense en el listado de obras prioritarias de la Estrategia Indicativa para el periodo 2021-2026 del Ministerio, pero su volumen aumentó cuando el secretario general de Infraestructuras, Sergio Vázquez Torrón, supeditó –en declaraciones a FARO– el AVE directo a Madrid por Cerdedo a la viabilidad medioambiental y la demanda: más dudas. Pardo de Vera aclaró ayer que el hecho de que la variante de Cerdedo no aparezca en la Estrategia Indicativa de Adif “no tiene nada que ver con el compromiso del Gobierno”. Concretó que se está “terminando” el estudio hidrogeológico y puso punto final a la incertidumbre: “Este proyecto sigue. Es legítimo que el potencial de Vigo siga creciendo y que el Gobierno se comprometa con este crecimiento porque es valor para todos los españoles. Que no haya ninguna duda sobre esto”.

Línea de ferrocarril a Ourense por Mondariz

La conexión directa Vigo-Ourense se realizará por Cerdedo, por lo que se esfuma la opción de la ruta por Mondariz. Una línea ferroviaria directa de 86 kilómetros entre ambas urbes que “reduciría el viaje a 25 minutos y permitiría rebajar el recorrido a Madrid a solo 2 horas y 45 minutos”. Es la propuesta alternativa a Cerdedo que viene de antiguo y recuperó la Plataforma pola defensa do ferrocarril Vigo a Ourense por Mondariz. Su principal artífice, el ingeniero Xosé Carlos Fernández, razona que este trazado dejaría el itinerario entre las urbes olívica y de As Burgas en 28 kilómetros menos que por Cerdedo, 46 menos que por la línea del Miño y 88 menos que por el desvío por Santiago de Compostela a través del baipás de Conxo.

Esta es la apuesta que también defendió hace nueve años la Asociación Profesional de Ingenieros de Organización Industrial, pero, hasta la fecha, ninguna institución pública ha optado por esta solución para lograr la conexión directa en AVE de Vigo a Ourense. Cerdedo siempre se ha posicionado por delante.

Reafirma la salida sur en túnel con Portugal y rechaza el enlace en tren con la terminal de Bouzas

La salida sur para enlazar con Oporto

La salida sur ferroviaria de Vigo a Portugal discurrirá por un túnel bajo la ciudad. Esta es otra de las actuaciones “desbloqueadas” en favor de Vigo, como citó Pardo de Vera. Con esta afirmación, entierra las dudas al respecto: Vázquez Torrón informó al Decano hace dos semanas que se ejecutaría “con la solución más eficiente”, es decir, dejó la puerta abierta a una opción que no contempla la tunelización: recuperar un proyecto que uniría la boca del túnel de As Maceiras, en Redondela, con la antigua línea que rodea la ciudad desde Guixar por Os Louros. Esta “salida sur por el norte” permitiría centralizar los servicios ferroviarios en el complejo de Vialia y dar continuidad al Eje Atlántico hasta la frontera antes de que Portugal finalice sus mejoras en la línea entre Oporto y Valença.

¿Por qué es tan importante la salida sur, otra de las demandas con más adeptos en la ciudad? Además de permitir la continuidad del trazado ferroviario del Eje Atlántico, haría que Vigo lograse dos grandes hitos. El primero –condicionado a que Portugal cumpla su plan de mejorar el trazado entre Oporto y Lisboa–: contar con un enlace en tren moderno con la capital lusa. La idea del país vecino es que Oporto-Lisboa pueda cubrirse en 1 hora y 15 minutos con paso por Aveiro, Coímbra y Leiria. Desde la urbe portuense a Vigo, se tardaría otra hora. En total, unas dos horas y cuarto. El segundo: que el moderno corredor de alta velocidad entre Galicia y Oporto tenga una parada en el aeropuerto Sá Carneiro, que presume de una oferta de vuelos y un volumen de pasaje con datos que superan con creces a los de los tres aeródromos gallegos.

La salida sur, a su vez, daría un impulso crucial a la estación de Urzáiz, que, actualmente, puede actuar únicamente como punto de salida o llegada de trenes –sería pasante–; serviría para enlazar potentes polos industriales y las zonas de influencia de varios puertos de gran peso, como A Coruña, Vigo y Leixões; ayudaría a cohesionar una región transfronteriza en la que existen intensos lazos sociales y económicos; y potenciaría los movimientos turísticos entre los territorios.

“OK” al Vigo-Ponferrada y cruz al tren a Bouzas

Preguntada por la conexión Vigo-Ponferrada, Isabel Pardo de Vera destacó que “tiene que estar asegurada” porque forma parte del Corredor Atlántico de mercancías, cuya competitividad depende directamente de la salida sur ferroviaria. Añadió que “faltan las conexiones ferroportuarias”, que se están “determinando”. “Se conciliará con la salida sur la mejor solución para potenciar el puerto y preservar la ciudad”, apostilló. En román paladino: rechaza el tren a la terminal de vehículos de Bouzas, petición de la Autoridad Portuaria respaldada por la Xunta –para conectar este espacio con la futura salida sur– a la que el alcalde de Vigo ya le ha puesto la cruz en numerosas ocasiones porque “rompe la ciudad” –se plantea un recorrido subterráneo en buena parte de sus 4 kilómetros– y que, según reconoce el director de la planta de Stellantis en Vigo, Ignacio Bueno, la fábrica no necesita.

Los técnicos que se encargan de elaborar el estudio de alternativas de la salida sur deben analizar fórmulas para el enlace ferroviario de la terminal de Bouzas._“Será necesario considerar la explotación asociada al puerto de Vigo”, señala el documento emitido por el Ministerio.

Denuncia de las críticas de la Xunta

En referencia a la Xunta de Galicia, Pardo de Vera anotó que, si estuviese “escudriñando la gestión de otros que tienen competencias muy importantes en Galicia, estando pendiente de cualquier palabra”, le faltaría “tiempo” para afrontar sus responsabilidades. “Busquemos consensos y dejemos de contaminar al ciudadano”, dijo.

La secretaria de Estado de Transportes respondió así a las muestras de “enorme preocupación” que pregonó la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, que acusó al Gobierno de “eliminar de su planificación” la variante por Cerdedo y criticó que, en los Presupuestos Generales del Estado para 2022, figure “una partida insignificante, de 200.000 euros”, y no haya planificación futura.

“Mi satisfacción absoluta por la magnífica marcha del tren de alta velocidad en la ciudad” Abel Caballero

El alcalde, Abel Caballero, mostró su “satisfacción por la entrevista con Pardo de Vera, por lo que va a suceder y por la magnífica marcha del tren de alta velocidad en Vigo”. Así se pronunció minutos después de concluir la reunión en Alcaldía con la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El regidor recordó que el tren de alta velocidad Vigo-Ourense directo por Cerdedo, que la ciudad “merece inexcusablemente”, fue sacado de los cajones del Ministerio “cuando llegó Pedro Sánchez al Gobierno” y fue “puesto en acción” con Pardo de Vera como presidenta de Adif. “Quiero mostrar mi satisfacción absoluta y contento por la entrevista que hemos mantenido y lo que me ha transmitido con respecto a la posición del Gobierno de España, cuestión que esperaba con toda certeza. Cuando le pedí la entrevista, inmediatamente, me dijo que sí y la priorizó”.

Tras darse a conocer la ausencia de la línea en tren directa entre Vigo y Ourense en el listado de obras prioritarias de la Estrategia Indicativa para el periodo 2021-2026 del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el alcalde aseguró a FARO que este es el proyecto “estrella” de su mandato y reivindicó en varias ocasiones que se trata de una obra “irrenunciable”.

Para contextualizar la importancia de que se ejecute la variante por Cerdedo para conseguir la conexión directa en alta velocidad con Ourense, el mandatario local destacó a principios de este mes, horas antes de viajar a Madrid para reunirse con la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, que, el próximo martes –21 de diciembre–, el AVE “no llega a Galicia, sino a una parte”: “A_Ourense, Santiago y A Coruña, sí; a Vigo, no”.