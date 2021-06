Adif tiene ya sobre la mesa las primeras conclusiones del estudio hidrogeológico de la variante ferroviaria de Cerdedo. Y sus líneas maestras, según avanzó esta mañana la presidenta del organismo, Isabel Pardo de Vera, "vienen a confirmar la idoneidad y viabilidad de su trazado". Aunque el proceso aún no está cerrado y queda pendiente un año de análisis, las pautas que deja sobre la mesa avanzan que su tramitación no se encontrará con grandes dificultades en sus primeros pasos. "Los aprovechamientos de aguas subterráneas en el entorno del trazado Vigo-Ourense son numerosos, pero no de un impacto determinado. Se han identificado todos los puntos de agua, pero no existen zonas de protección ambiental afectadas", anotó Pardo de Vera, quien visitó Vialia esta mañana acompañada por el Secretario General de Infraestructuras, Sergio Torrón; y el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

El estudio hidrogeológico acumula ya cerca de 8.000 horas de trabajo, entre despachos y tareas de campo, aunque Pardo de Vera recalcó que el proceso es "dinámico" y deberá mantenerse abierto "durante las obras". El anuncio se recibió con optimismo en el Concello de Vigo, donde Caballero recalcó que las pautas iniciales del análisis son "positivas". "Ya llevamos cerca de dos años de estudio y tenemos el núcleo central de las conclusiones. Señala que va a dar luz verde al tren de alta velocidad en el trazado Vigo-Ourense por Cerdedo. No habrá limitación por la declaración de impacto ambiental. Es viable. Será viable. Así lo va a decir el estudio porque ya se pueden, casi con total certeza, avanzar las conclusiones del estudio. Necesita un año más de observaciones, pero por lo que ya conocemos en este momento la declaración de impacto ambiental deberá ser positiva", recalcó el primer edil.

El compromiso del Ministerio de Transportes lo recalcó también Torrón. El objetivo, recalcó, es aportar avances "firmes" tras los "fasos en falso" y "expectativas frustradas" que se dieron "en el pasado". "Queremos consolidar las siguientes fases conscientes de la relevancia de las actuaciones que tenemos entre manos", anotó. Sobre la mesa el departamento de Ábalos tiene tanto la variante de Cerdedo como la salida sur ferroviaria con Portugal, proyecto que encara ahora los trámites para disponer de un estudio de alternativas. Según precisó Torrón, en cuestión de días, el 2 de julio, se abrirán las ofertas económicas de las empresas interesadas en la ejecución del informe, en el que se dibujarán fórmulas para dar continuidad al Eje Atlántico hacia Portugal y concentrar los servicios ferroviarios de Vigo, ahora dispersos entre Guixar y Urzáiz, en las nueva terminal de Vialia.

"El 16 de julio hemos tenido una relación con Portugal específica para tratar conexiones fronterizas ferroviarias y hemos podido constatar el enorme interés de este país y España por potenciar la conexión Vigo-Oporto y situar en torno a una hora. La continuidad del Eje Atlántico con Portugal es de gran relevancia para nuestro ministerio y muestra de ello es que en la próxima revisión del reglamento europeo para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transportes se ha propuesto, conjuntamente con Portugal, incluir la futura línea de altas prestaciones Vigo-Oporto en la red básica. De esta forma podremos optar a mayor posibilidad de subvenciones en fondos europeos", avanzó el Secretario General de Infraestructuras.