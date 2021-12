La primera ciclogénesis explosiva del otoño, la borrasca Barra, comienza a provocar cancelaciones en Vigo. El temporal, que está ya azotando la costa gallega con vientos que rozan los 150 km/h, ha obligado ya a suspender algunos transportes.

Según informan desde la naviera Mar de Ons, los viajes que estaban previsto para hoy a Cíes y también los de mañana, quedan cancelados. Por el momento, y a expensas de cómo evolucione el temporal, sí se mantiene operativo el transporte de ría entre Vigo y O Morrazo.

Atracciones de Navidad

Están también pendientes las atracciones de Navidad. Si bien es cierto que el tiempo no acompaña, por el momento no se está barajando cerrarlas. "Salvo que se emita una alerta que indique que no se pueden celebrar, no está previsto cerrarlas", aseguran fuentes municipales. La Noria Gigante, por ejemplo, está entre las atracciones que podrían verse obligadas a no abrir.

Aeropuerto

Hasta las 12.30 horas han podido aterrizar todos los aviones que estaban previstos. Sin embargo el avión de Iberia Madrid-Vigo que debía aterrizar a las 13.00 horas ya tiene problemas. Primero puso rumbo hacia Santiago, pero luego rectificó y enfiló de nuevo hacia Peinador. En su primer intento de aterrizaje ha tenido que abortar la maniobra.

07/12 11:54 #AEMET adelanta #FMA costeros en Galicia. Activos PASADO MAÑANA. Nivel máx naranja. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 11:54 Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/JiRymofOY1 https://t.co/MCaaKIsHmp — AEMET_Galicia (@AEMET_Galicia) 7 de diciembre de 2021

Bomberos

Por el momento, los bomberos no han tenido que realizar ninguna intervención por la borrasca Barra. En cualquier caso, y según apuntan desde el cuerpo de seguridad, la previsión de alerta amarilla no se activaría hasta las 15.00 horas, momento en el que se espera que los vientos y la lluvia sean más intensos. A mayores, durante la próxima madrugada la alerta pasará de amarilla a naranja.

Barcos resguardados en Cíes

El temporal ha llevado también a varios barcos a resguardarse en el fondeadero de las Islas Cíes. A las doce del mediodía había ya nueve embarcaciones dentro de la ría protegiéndose de los vientos y el fuerte oleaje previsto por la borrasca Barra.