Vigo afrontará el post-COVID con su mayor presupuesto de la historia: 285 millones

Caballero: “Es el más importante, de largo, de la historia de Vigo. Significa crear empleo a través de la inversión”

Un presupuesto del Concello olívico de récord, “importantísimo y excepcionalmente amplio” para 2022. Así describió el alcalde de Vigo, Abel Caballero, la hoja de ruta económica de la entidad de la Praza do Rei para el próximo ejercicio, que sumará 285.502.256 euros, un 8,14% más con respecto al que se fijó para 2021: 264 millones. El gobierno local espera aprobar esta cifra la próxima semana, horizonte que estableció el regidor para concretar los detalles del documento.

Caballero destacó la importancia que adquiere la cuantía en un contexto de “congelación de todos los impuestos y tasas”. Estimó en 4 millones de euros la cantidad que el gobierno local deja de ingresar al no aplicar el IPC, inflación que alcanzó el 4% interanual en España en el mes de septiembre. “Aumentamos el presupuesto en 21 millones de euros y bajamos los impuestos en términos reales en 4 millones de euros. Además, mantenemos deuda cero y tenemos la presión fiscal más baja de Galicia y una de las más bajas de España: en Vigo, es de 511,61 euros”, aseguró antes de señalar que los últimos datos comparativos disponibles, correspondientes al 2019, emplazan a Vigo “de largo” por debajo de A Coruña, Lugo, Pontevedra, Ourense y Santiago.

El alcalde olívico indicó que el montante total en bonificaciones y exenciones fiscales aplicadas por el Concello asciende a 17 millones de euros. La mitad procede de las tasas y precios que la ciudad no cobra, por ejemplo, a clubes deportivos por el uso de instalaciones deportivas municipales o de los ciudadanos que no abonan la basura por criterios de renta. “En el IBI (Impuestos de Bienes Inmuebles), bonificamos casi 5 millones de euros; 2 millones en el impuesto de vehículos; 1.110.000 euros en Plusvalía; 215.000 euros en el IAE (Impuesto de Actividades Económicas); y 235.000 euros en el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras)”, apostilló.

El alcalde pone en valor la “deuda cero” y las bonificaciones y exenciones fiscales

El mandatario local dejó claro que se trata de los presupuestos “más importantes, de largo, de la historia de la ciudad” y recordó la “reducción real de impuestos y la presión fiscal más baja, así como la “deuda cero”, algo “muy importante”. “Cuando yo llegué a la Alcaldía, se debían 60 millones de euros, fue la herencia que me dieron; ahora, deuda cero. Me sigo preguntando a qué dedicaban el dinero los alcaldes y alcaldesas anteriores”, añadió, a la vez que destacó que las cifras económicas para 2022 significan “empleo, empleo, empleo y empleo”. “Esto es el empleo a través de la inversión, las obras, el pronto pago, utilizar bien el dinero, llenar Vigo de turistas, de la Navidad, del verano, de nuestro estímulo para que la economía de la ciudad funcione”, aseveró antes de detallar que esperará al próximo lunes para precisar las partidas.

Humanización de Campoamor

En la rueda de prensa diaria, Caballero explicó que el Concello comenzará “de forma inmediata” las obras de humanización de la primera fase de la Estrada Clara Campoamor, en el tramo que va desde la primera rotonda de acceso al hospital Álvaro Cunqueiro desde Castrelos hasta la siguiente rotonda, que da acceso a la VG-20 y donde finaliza el centro sanitario, y avanzó que, adicionalmente, el gobierno local continuará la obra en el tramo inmediatamente anterior, en una segunda fase de humanización desde la rotonda de Beade –donde se ubica la gasolinera– hasta la primera glorieta de acceso al hospital. “Vamos a hacer una acera desde la gasolinera hasta la zona donde está el aparcamiento gratuito del Concello”, apuntó, a la vez que justificó esta actuación por la necesidad de facilitar el tránsito peatonal en un lugar “muy frecuentado” y “porque la Xunta no la ha hecho”.

Apoyo por despidos de C&A

Renglón aparte, Caballero envió su “apoyo público” a las trabajadoras despedidas de la tienda C&A de la calle Príncipe el pasado verano: según reconocieron, la compañía les comunicó que no podía recolocarlas porque no tenía previsto abrir otra tienda en Vigo, pero, posteriormente, se anunció su apertura en el nuevo Centro Comercial Vialia. El regidor y el concejal Ángel Rivas las recibieron en el edificio de la Praza do Rei. “La empresa debe atender a estas trabajadoras magníficas, que no fueron tratadas con lealtad. Su trabajo fue estupendo durante años”, aseguró el alcalde.