Empresas de transporte de Vigo ya tienen que buscar camioneros en el extranjero

Ser camionero ya no está de moda. Prueba de ello son las enormes dificultades que están teniendo que afrontar en los últimos tiempos las empresas de transporte de mercancías para conseguir trabajadores, especialmente conductores. Y en Vigo, la ciudad más industrial de Galicia, esto está afectando considerablemente a las compañías. Los motivos que han llevado a esta situación son varios. En primer lugar, las condiciones económicas no son atractivas a la hora de captar profesionales. Y esto se debe fundamentalmente a que las empresas están teniendo que hacer frente a unos costes mucho mayores que años atrás, circunstancia generada entre otras cosas por el aumento del precio de los combustibles, obligando a muchas firmas a tener que congelar salarios y no poder ofrecer condiciones lo suficientemente atractivas a nuevos trabajadores.