Vialia perfila sus “entrañas” a dos meses de la apertura: 300 trabajadores montan las tiendas

Comienza la cuenta atrás para la apertura del Centro Comercial Vialia Estación de Vigo: prevé abrir sus puertas a principios del próximo mes de septiembre con gigantes como Primark o Fnac en su cartel de bienvenida. Basta con dar un paseo por el entorno de Vía Norte para apreciar que el caparazón de la infraestructura, que dará cobijo, a su vez, a los nuevos servicios ferroviarios –en funcionamiento desde finales de marzo– y a la terminal de autobuses de la urbe, se aproxima cada vez más al dibujo mostrado en las coloridas infografías. A la par, se configuran las entrañas del complejo: se trata de obras no tan visibles en las que ya trabajan unos 300 operarios para dar forma a las tiendas –habrá más de un centenar–.

Según concretan fuentes de Nhood, la empresa de servicios inmobiliarios de Ceetrus –que se está encargando de levantar la estructura diseñada por Thom Mayne a cambio de asumir su gestión–, hay más de 30 obras activas en el centro comercial que posicionará a la ciudad olívica como referencia en el sector con más de 43.000 metros cuadrados (m2) de uso lucrativo. “Vialia sigue avanzando para cumplir su fecha de apertura en el mes de septiembre. Buena parte de los operadores ya están haciendo sus trabajos privativos en los locales”, apunta Daniel Lorenzo, director de Marketing de la firma Nhood.

Más datos que transparentan que la ejecución del proyecto va a velocidad de crucero: a falta de dos meses para su inauguración, ya se han entregado un total de 65 locales; “en las próximas semanas, “se terminará de dar la mayoría”, avanza Lorenzo. En la parrilla final, aparecerán marcas de calado. Destacan Fnac, KFC o Primark por su debut en la ciudad más poblada de Galicia, grupo en el que también se cuelan Tiendanimal, The Body Shop o Taco Bell. La lista se completa con un gimnasio, salas de cine, firmas como Verdecora, Alcampo, Luxenter, Teens Invaders, Mayoral, Sprinter, Adidas, JD, la tienda de ropa deportiva AW LAB, C&A, Mango, RKS footwear, Lovit Store, Fundas Inspiral, La Casa de las Carcasas, la peluquería y barbería Carlos Conde, Diva Nails & Beauty, The Body Shop o Vanua; y restaurantes como La Pepita Burger Bar, Oh My Kebab, Taco Bell, 100 Montaditos, Muerde la pasta, Padthaiwok, Vips, McDonald’s, Burger King, la cafetería Bombón Boss o la heladería Smooy, entre otros.

La ciudad ganará 120.000 m2 de ocio, comercio y servicios desde septiembre

El interés que genera el macrocomplejo encajado entre Urzáiz y Vía Norte, con un 93% de la superficie ya comercializada, se entiende mejor con cifras: en el portal de empleo de Vialia, se han superado los 16.000 candidatos y las 220.000 visitas. Y es que otra de las noticias positivas que traerá bajo el brazo esta dotación será la creación de puestos de trabajo. Actualmente, en esta página web, se ofertan cargos de jefe de equipo de KFC, florista de Verdecora, responsable de turno de C&A, camarero de La Pepita Burger Bar, dependiente en Mango o personal de reposición y cajas en Alcampo.

En total, Vialia ofrecerá 120.000 m2 dedicados a ocio, comercio y servicios y una plaza pública de 23.000 m2. Con su puesta en marcha, Vigo ganará, además, un punto de encuentro ciudadano en la cubierta, que presumirá de escenarios, zona de skate, deportes y agility para mascotas, terrazas... Incluso “iconos” con los que la empresa busca marcar la diferencia. Durante una visita de su directiva a la urbe, Ceetrus deslizó sus planes de instalar, por ejemplo, un gran faro o un juego con forma de barco.

El apoyo de una “escultura”

El Centro Comercial Vialia Estación de Vigo tendrá como compañera a una estructura que conectará peatonalmente la zona de García Barbón con Vialia y Vía Norte. Conocida como Halo, se trata de un aro abierto, suspendido a 45 metros de altura, sustentado por dos columnas con sendos ascensores, de 21 personas de capacidad, que sobrevolará la autopista. En palabras del alcalde, Abel Caballero, una “escultura” que servirá de mirador privilegiado a la ría y fortalecerá todavía más el músculo turístico de una zona que se rehabilita en su conjunto para ser la gran puerta de entrada a la ciudad.