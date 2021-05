Así será el Fnac del centro Vialia

El músculo comercial del centro comercial Vialia Estación de Vigo, que prevé abrir sus puertas a principios del próximo mes de septiembre, gana fuerza. Tras varios meses de negociaciones con Nhood, la empresa de servicios inmobiliarios de Ceetrus - que se está encargando de levantar la estructura diseñada por Thom Mayne a cambio de asumir su gestión–, Fnac confirma de forma oficial que abrirá un nuevo local en el complejo diseñado por Thom Mayne. El acuerdo entre ambas partes está ya firmado. Ocupará algo más de 1.000 metros cuadrados (m2) y estará ubicado justo en el acceso por la Praza da Estación, debajo del gimnasio. Su gran escaparate dará la bienvenida a los clientes.

De esta forma, será el primer establecimiento de la distribuidora de productos culturales, de ocio, tecnología y hogar en la provincia de Pontevedra y el segundo en Galicia –el único que existe está en A Coruña–. Fnac llegó a España hace 27 años. Abrió su primera tienda en la madrileña calle Preciados en diciembre de 1993. Desde su irrupción en el panorama comercial español, ha sido un referente ineludible tanto de la programación como del consumo cultural y tecnológico. Cuenta con 39 tiendas físicas, además de la virtual: está presente en casi una veintena de puntos de la geografía nacional: Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Palma de Mallorca o Castellón.

La primera marca de distribución en Europa Fnac es la primera marca distribuidora en Europa de productos tecnológicos y culturales y constituye un ejemplo de alianza entre comercio, cultura y tecnología. Literatura, música, cine, videojuegos, imagen, sonido, nuevas tecnologías y productos para la cocina, el hogar y el cuidado personal convergen en un mismo lugar de compra.

“Para nosotros, supone una gran satisfacción poder confirmar que un operador tan importante como Fnac va a estar presente en Vialia. Se trata de una apuesta importante de ambas partes y será una de las locomotoras del centro, con una de las mayores superficies, después de Alcampo, Primark, el gimnasio y los cines. Han sido meses de negociaciones y de mucho esfuerzo, pero nuestro objetivo desde el principio ha sido intentar traer a aquellas marcas que no están presentes en la ciudad”, relata Daniel Lorenzo, director de Marketing de Nhood.

Y es que, precisamente, uno de los propósitos de la promotora es dar vida a un espacio diferente, que rompa con lo establecido no solo en Vigo, sino a nivel nacional. Un ejemplo: en la cubierta, con vistas magníficas a la ría, han previsto levantar elementos que tracen el ADN del complejo: un pequeño faro, una pantalla, un escenario, zonas de agility, pistas deportivas, espacios ajardinados y terrazas.

Dentro, la apuesta es similar. La empresa Ceetrus también quiere marcar la diferencia: Fnac se suma al grupo de tiendas que debutan en la ciudad de la mano de Vialia, en el que ya están Primark, Tiendanimal, KFC, The Body Shop o Taco Bell. Los números también sitúan al complejo olívico en una posición privilegiada: 120.000 m2 dedicados a ocio, comercio y servicios y una plaza pública de 23.000 en plena almendra urbana.

Las marcas confirmadas superan el medio centenar

El proyecto de Thom Mayne, que está presupuestado en 83 millones de euros, ya cuenta con el 80% de la superficie comercializada. En su nómina de locales, hay más de medio centenar confirmados: Alcampo, Primark, Luxenter, Teens Invaders, Mayoral, Sprinter, Adidas, JD, la tienda de ropa deportiva AW LAB, RKS footwear, Lovit Store, Fundas Inspiral, La Casa de las Carcasas, la peluquería y barbería Carlos Conde, Diva Nails & Beauty, The Body Shop o Vanua; y restaurantes como KFC, La Pepita, Oh My Kebab, Taco Bell, 100 Montaditos, Muerde la pasta, Padthaiwok, Vips, McDonald’s, Burger King, la cafetería Bombón Boss o la heladería Smooy, entre otros.

Las últimas incorporaciones anunciadas han sido Fnac y el restaurante de Rafa Centeno, chef del Maruja Limón, local situado en la céntrica calle Montero Ríos con una estrella Michelin y uno de los cocineros más reputados e internacionales de Galicia. Este nuevo hogar gastronómico se llamará Centeno y abrirá de la mano del propio Rafa y del empresario vigués Raúl Lamarca, que se encargará de cuidar al detalle el interiorismo.

Uno de los negocios estrella será Primark. Está llamado a convertirse en el pilar fundamental del atractivo comercial del complejo Vialia. La futura tienda de la marca de moda de bajo coste será la más grande de Galicia: casi 6.000 metros cuadrados. En la actualidad, está instalada en Santiago de Compostela y A Coruña.

El cronograma marcado por la promotora establece la apertura del centro comercial en la primera semana de septiembre. A finales de marzo, parte del complejo abrió ya, con acceso por Vía Norte, para que los pasajeros de Renfe puedan llegar y salir de la estación de ferrocarril de Vigo-Urzáiz. En el mismo espacio, también habrá una estación de autobuses para favorecer la intermodalidad.

