Aluvión de inscripciones en las cooperativas que aspiran al PAU de Navia: “Es una locura”

En 48 horas, se han inscrito más de 200 personas para optar a los 165 chalés de protección oficial en régimen de autopromoción que se erguirán en la urbanización de San Paio de Navia. Es el dato que refleja la situación que vive actualmente la cooperativa Navia B.I., puesta en marcha por el presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), Benito Iglesias.

Experimentan un panorama similar otras entidades que también pretenden meter la cabeza en el desarrollo del PAU del barrio olívico, en el que se construirán casi 1.600 viviendas con amparo autonómico –1.433 colectivas y 165 unifamiliares–: Arco da Vella, la Federación de Asociaciones Vecinales de Vigo Eduardo Chao (Favec), Pegasus o la inmobiliaria Navia Siglo XXI. Y es que se da el cóctel perfecto: alquileres elevados, escasa vivienda nueva en la urbe por la demora de la aprobación del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y precios más ajustados al bolsillo de los ciudadanos.

Todas estas entidades constatan que existe un “enorme interés” por hacerse con alguna de las propiedades que perfilarán la ampliación de Navia.

“Las ganas de lograr una vivienda nueva en propiedad Vigo son brutales, hay una gran necesidad"

"Queda claro que la gente busca calidad, pero con un precio acorde a sus ingresos. Ahora, hay más de 300 inscritos: sobre todo, gente joven que trabaja en Vigo y el área. El lunes, pasaremos de sobra de los 500: una auténtica locura. El primer día, se colapsó el teléfono, se desbordaron todas nuestras más optimistas previsiones: llaman y ya no dudan en anotarse, aseguran que les hace mucha falta y piden el formulario directamente”, indica Benito Iglesias, que pone el acento en la necesidad de que los interesados sean conscientes de sus posibilidades de financiación, así como de los requisitos para acceder a una de las viviendas ofertadas –ser mayor de 18, no disponer de una vivienda en propiedad y tener ingresos mínimos de 5.000 euros al año y un máximo de 5,5 veces el sueldo mínimo interprofesional–.

En Navia B.I., una vez se determine el número de personas que integran finalmente la cooperativa, se realizará un sorteo público para ajustar la lista final de cooperativistas que aspiran a las viviendas que logre la entidad en el concurso. “Al recoger la documentación, habrá personas que no reúnen las condiciones, por lo que serán excluidas, y otras no querrán seguir el proceso. Por lo tanto, seguiremos aceptando inscripciones. Como se colapsó el teléfono, no daremos prioridad por orden de anotación: realizaremos un sorteo público”, explica Iglesias antes de destacar que esta demanda latente, además, engorda por el elevado precio de los alquileres.

“Esto tiene que hacer reflexionar a las administraciones: hace falta un parque de viviendas de protección oficial en la ciudad de Vigo”

Las oficinas de Arco da Vella también trabajan arreo para contestar solicitudes relacionadas con el proyecto del nuevo Navia. La cooperativa opta a la totalidad de las viviendas. Ahora mismo, hay más de 800 inscritos. “Va a más cada día. Estamos dando citas para proporcionar información ya para agosto, julio lo tenemos cubierto.

Les explicamos cómo pueden ser cooperativistas, los requisitos”, anotan. Se han visto tan desbordados por la demanda de obra nueva que han decidido abrirse a más proyectos en otros puntos de la urbe y del área: casas y pisos en Valladares, chalés en la zona del Meixoeiro y ya con la vista puesta en Castrelos, Baiona y Gondomar. “Siempre hablamos de primera vivienda con precios similares a los que se ofrecerían en Navia y un diseño COVID: con mucha luz y terrazas amplias”, matizan.

A la Favec, la urbanización de Navia también les está dando faena. Su presidenta, María Pérez, confirma a FARO que ya cuentan con más de 500 inscritos en las tres cooperativas que han puesto en marcha para optar a la totalidad de las viviendas del barrio olívico. “Esta cifra se irá ampliando. Para la semana, ya tenemos varias citas: el mes de julio está completo, además de algunos días de agosto. Recibimos llamadas a diario, hay mucho interés”, asevera.

Más de lo mismo en la cooperativa Pegasus, que aspira a lograr las casi 1.600 viviendas pensadas para el PAU. Destacan que la cifra de interesados ya está en 350: “A diario, recibimos llamadas, wasaps y correos de gente que se quiere informar”. Desde la inmobiliaria Navia Siglo XXI, que promueve dos cooperativas desde hace 11 años para actuar en la prolongación del barrio vigués –en viviendas unifamiliares y colectivas–, componen una imagen similar. “Hemos empezado con las reuniones informativas hace dos semanas. Hay mucho interés”, apuntan.