Vialia suma una firma del sector de la jardinería que debuta en Galicia, Verdecora, y también una nueva marca de moda, y una de calado, además. C&A está buscando una docena de trabajadores para el local que abrirá en el complejo diseñado por Thom Mayne. La multinacional, que acaba de cerrar su tienda en Príncipe, ha colgado un anuncio en el portal de empleo de Vialia e InfoJobs en el que informa de que la apertura de un proceso de selección para una docena de puestos. En concreto, busca vendedores, visual y responsables de turno. Su desembarco en Vialia llegará solo unos meses después de que la multinacional cerrarse su tienda a apenas unos metros de allí, en Príncipe. En el nuevo centro de Urzáiz convivirá con otras grandes marcas de moda y complementos, como Mango, Adidas, Mayka Sneakers, Décimas, Hunkemöller o Primark. Puede no ser la última, además. En febrero FARO avanzaba ya que sobre la mesa podría haber otras enseñas aún por confirmar, como la también multinacional H&M.

Verdecora, con más de 28 años de experiencia en el sector de jardinería y con 13 tiendas repartidas por toda España, ofrece a sus clientes todo tipo de productos y mobiliario de jardinería, plantas interiores y exteriores, servicios y accesorios para mascotas e incluso productos de alimentación veganos y cosmética natural, entre otros. El local, que abrirá sus puertas el próximo mes de septiembre, estará ubicado en la planta alta del centro comercial vigués y dispondrá de 1.558 metros cuadrados de superficie.

Estos anuncios llegan a escasos tres meses de la apertura de Vialia, que tiene previsto iniciar su actividad en septiembre. Hace meses, a finales de marzo, ya se activó parte del complejo para dar acceso a los viajeros de la estación de ferrocarril, engarzada en el propio centro. Antes de que acabe el año está previsto que se completen también las obras de la estación de buses, que toma forma a solo unos metros. Meses después, hacia marzo o abril de 2022, lo harán, según el calendario de Adif, los nuevos accesos. Además de su amplia oferta de ocio y comercio y de su uso como terminal de trenes, Vialia dispondrá de cines y una amplia plaza pública, a modo de corona, en su parte superior, de cerca de 23.000 metros cuadrados.

Las marcas confirmadas superan el medio centenar

El proyecto de Thom Mayne, que está presupuestado en 83 millones de euros, ya cuenta con el 80% de la superficie comercializada. En su nómina de locales, hay más de medio centenar confirmados: Alcampo, Primark, Luxenter, Teens Invaders, Mayoral, Sprinter, Adidas, JD, la tienda de ropa deportiva AW LAB, RKS footwear, Lovit Store, Fundas Inspiral, La Casa de las Carcasas, la peluquería y barbería Carlos Conde, Diva Nails & Beauty, The Body Shop o Vanua; y restaurantes como KFC, La Pepita, Oh My Kebab, Taco Bell, 100 Montaditos, Muerde la pasta, Padthaiwok, Vips, McDonald’s, Burger King, la cafetería Bombón Boss o la heladería Smooy, entre otros.

Las últimas incorporaciones anunciadas han sido Fnac y el restaurante de Rafa Centeno, chef del Maruja Limón, local situado en la céntrica calle Montero Ríos con una estrella Michelin y uno de los cocineros más reputados e internacionales de Galicia. Este nuevo hogar gastronómico se llamará Centeno y abrirá de la mano del propio Rafa y del empresario vigués Raúl Lamarca, que se encargará de cuidar al detalle el interiorismo.