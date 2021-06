Patricia y Xela estuvieron al lado de su madre en los ultimos momentos de vida. Así lo describen en un mensaje que las hijas Isaura Abelairas decidieron publicar durante la mañana de este jueves, tomando prestado el perfil de la exdiputada en Facebook, para anunciar la triste noticia a todos sus seguidores.

Junto al emotivo mensaje, una foto reciente de las tres, en la casa materna las pasadas Navidades, que refleja en sus rostros la alegría compartida: "Queridos amig@s de facebook. Ayer de madrugada nuestra madre nos dejó. Se fue en paz rodeada de tod@s nosotr@s, después de sufrir y luchar como solo ella sabía. Recibid todo nuestro cariño y agradecimiento. Nosotras nos sentimos afortunadas de ser sus hijas. Una luchadora llena de amor y luz, que a tantas y tantos ayudó. Única e irrepetible. GRACIAS MAMÁ".

El duro proceso que vivió con su patología no fue una batalla en solitario para Isaura, y no únicamente por el apoyo incondicional de su familia, si no porque le tocó compartir enfermedad con su hija Patricia, a la que también diagnosticaron un cáncer hace dos años. En marzo de este 2021, la mayor de las hermanas recibía la mejor de las noticias, que publicó en sus redes y que su madre no pudo evitar compartir: "Queridisim@s tod@s estoy que salto, lloro y me regocijo con lo que lo que me acaba de decir mi oncólogo: hoy acabas el tratamiento". Una gran alegría para Abelairas que hasta ese momento sufría por partida doble el azote de esa enfermedad.