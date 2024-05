Deza estrena campeón de liga

La comarca dezana cuenta desde este domingo con el primer vecino campeón de liga de Primera División. Joselu Mato, delantero del Real Madrid, se convierte además en el primer futbolista silledense en conquistar el título liguero ampliando así su palmarés como profesional del balompié. El ariete trasdezano contribuyó con un gol –el tercero y definitivo en el partido que enfrentó a los blancos con el Cádiz en el Santiago Bernabéu– en la conquista de la liga número 36 para el conjunto que entrena Carlo Ancelotti.

A la conclusión del encuentro con el conjunto cadista, y una vez conocida la derrota del Barça en Montilivi, jugadores y familiares del cuadro merengue celebraron el título en las dependencias de su estadio, además de compartir mesa y mantel para festejarlo. Joselu estuvo acompañado en todo momento por su esposa, Melanie Cañizares, y por sus dos hijos, Leo y Lucas. Una vez terminado el partido del sábado, el matrimonio y sus vástagos se fotografiaron sobre el césped del coliseo madridista para, después, subir las fotos a la cuenta de X del jugador de Silleda. En todo momento hubo una gran complicidad entre la pareja y sus hijos, que también estuvieron correteando sobre el césped durante un buen tiempo con el resto de descendientes de la plantilla madridista.

Joselu y Melanie Cañizares contrajeron matrimonio en 2016 cerca de San Lorenzo del Escorial, en el convento de Los Claustros, en Ayllón. La pareja que forman el trasdezano y la mallorquina demuestra tener un vínculo muy fuerte. De hecho, el delantero lleva tatuada la cara de su mujer en la pierna: “Todavía no me lo puedo creer... Los niños alucinan, yo más que comprendo esta locura. A ti, mi vida, qué más te digo...”, ha escrito el futbolista en un post de su Instagram. En él aclara que también la lleva en las espinilleras que usa para jugar: “Siempre beso mis espinilleras. Llevo a mi padre en la de la derecha, que en paz descanse. En la izquierda, a mi mujer, hijos y madre. Es lo que siempre me da fuerzas”.

Joselu es el segundo silledense en ganar una liga española después de que Dani Ramos alzara el título de la Asobal con el Barça en 2017.

