El centro comercial Vialia Estación de Vigo suma tres nuevas enseñas a su oferta comercial con la incorporación de Mango, MóvilGalicia y la tienda multimarca Denim & Friends, que se unen a las recientes incorporaciones, Joya 36, Yves Rocher y Fnac, anunciadas por FARO hace unos días. Con esas nuevas incorporaciones, el centro comercial gestionado por Nhood que abrirá sus puertas en septiembre de 2021, cuenta ya con un 90% de la superficie comercializada.

"Para nosotros supone una gran satisfacción poder confirmar que ya contamos con el 90% de la superficie comercial ocupada en el que será el centro comercial de referencia de Vigo y de sus visitantes, que podrán disfrutar de ocio y entretenimiento, una amplia oferta gastronómica para todos los gustos, además de las principales firmas de moda", afirma Daniel Lorenzo, director de Marketing de Nhood.

De esta manera, Mango abre sus puertas en la planta alta del centro comercial vigués con las principales propuestas de moda para mujer y hombre. Se trata del tercer establecimiento que tiene en la ciudad gallega y contará con 694 metros cuadrados.

El espacio multimarca Denim & Friends aterriza en el Vialia Vigo siendo la primera tienda en la ciudad gallega. Ubicada también en la planta alta y con una superficie de 790 metros cuadrados, Denim & Friends albergará firmas como Levi's, Pepe Jeans, Calvin Klein, Diesel, Guess, Jack&Jones, Tommy Hilfiger, Replay o Salsa; con artículos de ropa, calzado y accesorios para hombre y mujer.

MóvilGalicia, el establecimiento especializado en telefonía móvil y artículos electrónicos, abre su segunda tienda en Galicia. La tienda, que estará ubicada en la planta alta del centro comercial y contará con 41 metros cuadrados, dispone de smatphones, tablets, ordenadores y accesorios.

El proyecto de Thom Mayne, que está presupuestado en 93 millones de euros y dispondrá de 43.080 metros cuadrados, albergará locales como Alcampo, Primark, FNAC, un club deportivo MeUFIT by Mais Que Auga, Cines Yelmo, Hunkermoller, TiendAnimal, Arenal, Adidas, JD, la tienda de ropa deportiva AW LAB, RKS footwear, la peluquería Llongueras, The Body Shop; y restaurantes como La Pepita, un nuevo concepto vegetariano Centeno by Rafa Centeno, Koa Poke, Muerde la Pasta, KFC, PadThaiWok, Café Olé, McDonald's o la heladería Smooy, entre otros.