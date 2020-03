El área roza ya los 400 contagios tras sumar el mayor número de positivos en una jornada

Tras un lunes con solo 34 positivos nuevos, el martes llegó con peores noticias. El área sanitaria de Vigo sumó la mayor cifra de contagios, con 84 nuevos casos, y roza ya las cuatro centenas. Algo, por otra parte, esperable ya que la infección se propaga de forma exponencial. Con este incremento, rebasa a la de A Coruña (389) y se pone a la cabeza de las gallegas en número de pacientes confirmados. No sucede lo mismo en fallecimientos, ya que aquí solo se ha registrado uno de los 31 que lleva la comunidad. El primero.

Para hacerse una idea más precisa de la situación, con los datos del último parte del Sergas -del martes a las 14.30 horas- en el área habría 70,2 positivos por cada 100.000 habitantes. Es una propagación mayor que la contabilizada en el resto de Galicia (59) y muy similar que la de A Coruña (70,6). Esto quizá se explique por el alto número de pruebas realizadas en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), pionero nacional en la puesta en marcha del sistema bautizado como "CovidAuto" y el gallego que más test lleva realizados -más de 2.100-.

El porcentaje de crecimiento del último día en el área, del 27%, es también mayor que el gallego (16,8%) e, incluso, que el nacional (20%).

La buena noticia del día es que en la Unidad de Cuidados Intensivos del Álvaro Cunqueiro han dado de alta a Daniel, el primer paciente ingresado por infección Covid-19. Este transportista de mudanzas de 43 años, residente en Moaña, fue despedido con aplausos por los profesionales en medio de una gran emoción, tras 19 días en la unidad. Superó la fase crítica y su situación es "excelente", según explicó la jefa del Servicio de Medicina Intensiva, la doctora Dolores Vila. Lo que no está, aún, es curado.

Pasa ahora a planta, en el ala de enfermedades infecciosas, donde le volverán a hacer la prueba dentro de unos días con la esperanza de que ya dé negativo, al igual que ya dieron su mujer y su sobrina. A su hijastro le repiten la prueba hoy. Estos tres últimos pasaron la infección en su domicilio de Moaña al no presentar síntomas o solo leves. Ayer pudieron hablar unos minutos con él tras sus 19 días en UCI sin poder comunicarse. "Aún está debilucho, se fatigaba y se emocionaba, pero no quisimos hablar mucho para no atosigarlo, para que se recupere", cuenta la sobrina

Daniel ha estado en UCI 9 días menos que la media de pacientes críticos con Covid-19. "Es un hombre joven y sin antecedentes de riesgo", explica la doctora Dolores Vila. Aún así, acabó en cuidados críticos. "Sí, es algo que está pasando", afirma. Vinculan el contagio a un viaje de la pareja a Madrid. Llegó a UCI con neumonía bilateral. Estas casi tres semanas lo tuvieron entubado y conectado a un respirador para ponerle grandes concentraciones de oxígeno por su insuficiencia respiratoria. También lo mantenían sedado y relajado. "Cuando mejora, empiezas a sacar la sedación, la relajación, la respiración..." Hasta que llega el tenso y emocionante momento de retirar la entubación: "Es el final, quiere decir que está bien, que se acabó el proceso, que no necesita apoyo de ninguna máquina". La doctora cuenta que es un momento de felicidad "sobre todo, con los datos tan alarmantes que estamos teniendo". Lo hicieron el lunes y lo mantuvieron hasta ayer en UCI "por precaución" al ser ya el segundo intento.

Intensiva del Cunqueiro tenía el martes 10 infectados por Covid-19. Concentra a los contagiados en la UCI 2, donde tiene 15 puestos -la UCI 1 queda para pacientes con otras patologías-. Cuando se complete, empezarán a ingresarlos en una de las dos salas de reanimación, al cargo del Servicio de Anestesiología, con otras 15 camas. Es probable que también se llene esta, porque las estancias son muy largas. Cuando esto suceda, se adecuará la UCI 1. Y si hay más, el plan de contingencia también lo tiene previsto.

La Dirección del Sergas en Vigo informó ayer que, entre estos 396 positivos, hay 33 sanitarios. Una cifra, hasta el momento, bastante baja. Para reforzar la plantilla, la Dirección ofrecerá contratos a 29 residentes de Medicina y 10 de Enfermería de último año.

El que denuncia una situación "al borde del colapso" es el comité de empresa del servicio de limpieza del Cunqueiro, con 6 afectados. Aseguran que la empresa "ocultó un contagio y no solicitó las pruebas para otra persona con sospechas".

Barreiro, 12 infectados más

En la residencia de DomusVi de Barreiro, principal foco de la provincia, los casos ya ascienden a 35, al sumarse otros 12 positivos de residentes. Cinco de los infectados son trabajadores.