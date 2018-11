Las navidades en Vigo, de nuevo, en El Mundo Today

"Al confundirlo con el Sol, los planetas del Sistema Solar han empezado a girar alrededor del objeto más brillante de todo el sistema solar, la ciudad de Vigo, según han informado astrónomos de todo el planeta", destaca entre sus noticias el portal de humor satírico El Mundo Today. La web se hace eco del gran encendido del alumbrado navideño en la ciudad olívica, que congregó a miles de personas en el centro de la ciudad, saltó a los informativos de todas las cadenas generalistas y fue seguido en directo por 40.000 personas de 36 países.

En irónico texto destapa la preocupación de los astrónomos por un "apocalipsis de dimensiones cósmicas" al modificar los orbes sus tránsitos por quedar el sol ensombrecido ante las luces de Vigo. Los científicos, alertados, llaman a volver al heliocentrismo frente al "vigocentrismo" porque temen que el sol " ofendido, abandone el sistema solar, lo que supondría el fin de la vida en la Tierra".

Para rematar, la noticia alude al discurso de Abel Caballero que incluyó unas frases en inglés y que le valieron, de nuevo, el reinado en Twitter. El regidor vigués se han convertido en un "maestro" de la tendencia, dando muestras con creces de su dominio del entorno 2.0. Ya el anuncio del plan navideño, allá por septiembre, se convirtió en viral y trending topic debido a su locuacidad. Y El Mundo Today ya se había hecho eco de las palabras del regidor, siempre bajo el filtro del humor que le caracteriza.

"El alcalde de Vigo promete traer el huracán más grande del mundo a su ciudad", rezaba el titular de una noticia que parafraseaba el discurso del regidor pero aplicado al ámbito de la meteorología. "Vamos a tener rachas de viento de 250 kilómetros por hora y precipitaciones de 300 litros por metro cuadrado (...) Que sepan los alcaldes de Fukushima, de Nueva Orleáns, de Puerto Príncipe y de Khao Lak, en Tailandia, que va a ser el no va más", continuaba el artículo.

El fin de semana, Caballero repitó éxito en la red con unas palabras que ya forman parte de la crónica olívica y que, una vez más, lo han coronado entre las tendencias en redes sociales: "In our Christmas time! So we are going to listen just happy Christmas de John Lennon! With the lights, with the musics very welcome everybody here!".