La Navidad viral de Vigo

La ciudad de Vigo inauguró su calendario de Navidad el sábado 24 de noviembre. Lo saben los vecinos de la ciudad olívica, el resto de España y, gracias al altavoz en el que se han convertido las redes sociales, el planeta entero. El encendido del alumbrado, todo un acontecimiento social, sigue deslumbrando en Twitter dos días después de que el gran árbol de Porta do Sol iluminase el corazón de la urbe más grande de Galicia.



La razón por la que las luces de la Navidad en Vigo siguen dando de qué hablar en las redes sociales no es otra que el discurso en inglés de Abel Caballero durante su intervención en el encendido del alumbrado de Vigo. Aunque el idioma de la pérfida Albión estuvo presente en varias partes del discurso del regidor, fue una frase la que se ha convertido en viral: "In our Christmas time! So we are going to listen just happy Christmas de John Lennon! With the lights, with the musics very welcome everybody here!".





De Abel Caballero para el mundo... pic.twitter.com/XM1b9uA6AJ — Luís Pardo (@luipardo) 25 de noviembre de 2018

agora falta que o alcalde de liverpool responda a don Abel cunha canción de A roda — patriciocaamañocasal (@patriciodefonte) 25 de noviembre de 2018

Relaxing cup of licor café!!! ??

En la playa de Rodeiras se estaba preparado para el resplandor, pero para el inglés de sir Abel Caballero... #GenteSinComplejos pic.twitter.com/IAJDpffhEi — Lúa29 (@Luamar29) 25 de noviembre de 2018

A ese final le falta un "carallo" para cuadrar el círculo. — r@o (@canyonero75) 25 de noviembre de 2018

El último grito de "música y luz", parecía un grito de Dragon Ball, en plan "Luz y fuego, destrucción..." — [ Yishaq'el ] (@isaclio) 25 de noviembre de 2018

Abel Caballero, 'maestro' de la tendencia

El peculiar discurso de Abel Caballero aupó al alcalde a lo más alto de la lista de trending topic en Twitter y, como era de esperar, los comentarios y memes no se hicieron esperar:El alcalde de Vigo se ha convertido en la mejor imagen para vender la Navidad en Vigo, un acontecimiento que atrae a miles de turistas a la ciudad . No hay intervención del regidor que escape al ojo crítico de las redes sociales, que hacen suya la famosa frase de Salvador Dalí: "Que hablen mal o bien o mal, lo importante es que hablen de mí, aunque confieso que me gusta que hablen mal porque eso significa que las cosas me van muy bien".En septiembre fue el primer acto. Abel Caballero se convirtió en lo más comentado de Twitter con el anuncio de cómo serían las luces de la Navidad en Vigo y apear a las ciudades más grandes del planeta, como Nueva York, Londres y París, del trono de las navidades más espectaculares.Pocos días antes de la inauguración de la Navidad en Vigo, Abel Caballero se convertía otra vez en lo más comentado de las redes sociales con otro vídeo en el que el alcalde de Nueva York y unas gafas de sol se convirtieron en las grandes protagonistas después de que el alcalde socialista pronunciase estas palabras: "Porque me va a llamar el alcalde de Nueva York y me va a decir que me tiene sana envidia, porque las luces de Vigo son las mejores del planeta. Y es que se tendrá que poner gafas de sol para no quedar deslumbrado".Vigo y su despliegue de decoración navideña, formado por nueve millones de luces, está deslumbrando por su espectacularidad a locales y visitantes. Apenas unas horas después de que miles de personas abarrotasen el centro de la ciudad para contemplar el esperado encendido del gran árbol de 32 metros de Porta do Sol, donde no faltaron los fuegos artificiales, la nieve y la música, ayer era el turno de que el resto de a decoración navideña y otras atracciones típicas de la época se dieran a conocer. Los grandes protagonistas de la jornada dominical fueron el regalo situado en el cruce entre Urzáiz y Gran Vía, la pista de hielo de la explanada del Náutico y el alumbrado de las tres plantas que conforman el Centro Comercial A Laxe.