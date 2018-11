Caballero, las luces de Navidad, Nueva York y unas gafas de sol...

Lo ha vuelto a hacer. El alcalde de Vigo alimenta la expectación ante el próximo encendido navideño que, si el tiempo no lo impide, será el sábado 24 de noviembre a las 19.30 horas. Después de ser trending topic con un vídeo viral en el que exaltaba la vistosa ornamentación prevista para final de año con más de 9 millones de luces CED, este mismo lunes volvía a tirar de humor. Caballero no se separará del móvil tras pulsar el botón del encendido: "Porque me va a llamar el alcalde de Nueva York y me va a decir que me tiene sana envidia, porque las luces de Vigo son las mejores del planeta". Y es que "se tendrá que poner gafas de sol para no quedar deslumbrado".

Estos últimos días han ido apareciendo por la ciudad nuevos elementos decorativos, como un gran muñeco de nieve o el tren que recorrerá el Príncipe.

La expectación es evidente y ante la afluencia de visitantes la naviera Mar de Ons reforzará el servicio ese fin de semana y los siguientes y hay orquestado todo un plan de tráfico para que no se colapse el centro de la ciudad. Los hoteles, por su parte, han confirmado un ligero repunte en las reservas y se prevé una ocupación superior al 40%.