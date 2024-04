Galicia bate récord de millonarios: 8.800 contribuyentes tributarán por su patrimonio

Mientras la mayoría de las familias en Galicia se aprietan el cinturón para hacer frente a la inflación y el encarecimiento de la vivienda, la cifra de millonarios en Galicia bate récords. Un total de 8.810 contribuyentes deberá pagar este año Impuesto de Patrimonio, que es el que grava las grandes fortunas. Según las previsiones de la Agencia Tributaria, son 187 más que el ejercicio anterior y se trata de la cifra más alta de declarantes desde que se restableció este tributo en 2011.

Están obligados a abonar este impuesto aquellos contribuyentes cuyo valor de bienes y derechos resulte superior a 2.000.000 de euros. El mínimo exento de este impuesto está fijado en 700.000 euros y tampoco tributan los primeros 300.000 euros del valor de la vivienda habitual.

La Agencia Tributaria, que abrió el pasado miércoles la campaña de la renta de 2024, avanzó también sus previsiones de ingresos para este año referentes al Impuesto de Patrimonio. Con datos aún provisionales (cerrados a 29 de diciembre de 2023 y hechos públicos esta semana por el Ministerio de Hacienda) el número de declarantes del Impuesto de Patrimonio en 2022 en Galicia fue de 8.623 y su previsión para 2023 es que esta cifra se incremente hasta los 8.810. El número de contribuyentes que tiene que abonar este tributo es un fiel reflejo del número de ricos que hay en la comunidad. El fisco espera recaudar este año 63 millones de euros en Galicia con cargo a este gravamen, un 20,6 por ciento más.

El Impuesto de Patrimonio, que grava las rentas más altas, fue suspendido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008 pero luego en plenas dificultades económicas tras la recesión financiera de 2009 se vio obligado a restaurarlo a partir del año 2011.

Desde entonces el número de contribuyentes en Galicia obligados a tributar no ha dejado de crecer. En una década se ha elevado un 18 por ciento el número de grandes fortunas que deben pagar Patrimonio: son 1.315 contribuyentes más en Galicia desde 2013, según las cifras de la Agencia Tributaria.

Al margen de las previsiones de Hacienda para 2023, los últimos datos cerrados del Impuesto de Patrimonio se corresponden con el ejercicio 2021. En esa anualidad se contabilizaron 8.559 declarantes en la comunidad gallega con un patrimonio total de 57,1 millones de euros. Es decir, los contribuyentes obligados al pago de este tributo en Galicia contaban de media con unas riquezas valoradas en 6,6 millones de euros.

Y lo que pagaron al fisco estas rentas altas fueron 9.900 euros de media cada uno, según las estadísticas de la Agencia Tributaria.

El impuesto de Patrimonio ha estado además en el centro del debate político en más de una ocasión, pues las comunidades del PP son partidarias de rebajar o suprimir este tributo, lo que ha dado lugar además a diferencias importantes entre regiones.

Tanto Madrid como Andalucía han optado por suprimir este impuesto, de manera que las grandes rentas no pagan un euro en estas comunidades autónomas.

En Galicia la Xunta se ha decantado por aplicar bonificaciones, pero es partidaria de avanzar en el futuro hacia la progresiva eliminación de este tributo. En 2022 el Ejecutivo autonómico, entonces presidido por Alberto Núñez Feijóo, decidió rebajar un 25 por ciento el Impuesto de Patrimonio. Y en 2023 se amplió, ya con el Gobierno de Alfonso Rueda, esta bonificación al 50 por ciento.

Estas rebajas fueron duramente criticadas por la oposición, pero la Xunta argumentó que su objetivo era no solo atraer riqueza a la comunidad sino retener a las grandes fortunas para que no se asienten en otros lugares donde no se paga nada por este tributo.

Nuevo gravamen

Y frente al PP, proclive a rebajar o suprimir este tributo, el Gobierno decidió crear en 2023 con carácter temporal un impuesto a las grandes fortunas, con patrimonios netos superiores a los tres millones de euros.

Galicia, junto con el resto de comunidades que están bonificando el Impuesto de Patrimonio, decidió recurrir este nuevo gravamen estatal ante el Tribunal Constitucional al considerar que se invadían sus competencias, pero su demanda fue rechazada y los jueces avalaron la decisión del Gobierno de gravar los patrimonios superiores a los tres millones de euros.

impuesto patrimonio W / Hugo Barreiro

En todo caso, la Xunta siguió la estela de Madrid y decidió realizar una modificación legal a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2024 para que Galicia pueda asumir la recaudación de este impuesto a las grandes fortunas.

El pasado año hasta 12.010 grandes patrimonios desembolsaron en España un total de 623,6 millones de euros con este nuevo gravamen creado por el Gobierno. En Galicia fueron 91 los contribuyentes obligados al pago de casi 10 millones de euros.

