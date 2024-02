“O BNG pode ter a hexemonía en Galicia e o PP está nervioso porque entramos na súa base”

Ana Pontón é a líder máis exitosa nas urnas a nivel autonómico en toda a historia do nacionalismo galego. Hai catro anos, obtivo 19 escanos, pero o 18-F rompeu ese teito ata lograr 25, logo dunha campaña moi emocional na que aglutinou tanto voto de esquerda como votantes do PP, segundo expón. A maioría absoluta popular co 47% de apoios deixoulles aos nacionalistas un sabor agridoce, pero a súa portavoz nacional, que ten intención de repetir como candidata no 2028, sostén que todo cambiou na política galega.

–Que sucedeu o 18-F?

–Houbo un resultado que consolida ao BNG como alternativa clara fronte ao PP. Hai catro anos moita xente dicía que o BNG xa chegara ao seu teito e estamos a ver que non o ten e que quen chegou ao seu teito foi o PP. Neste momento, hoxe hai unha unha alternativa clara: canto máis BNG, menos PP.

–Iso é unha resposta ao PSdeG, que dixo que a máis BNG, máis PP?

–Non, o que vimos é que a suba do BNG conseguiu tamén restarlle representación ao PP. Cada forza política ten que facer as súas análises. En todo caso, en política está moi ben non confundirse de adversario, nin antes, nin durante, nin despois das eleccións.

–Cre que non só pescaron votos entre a esquerda?

–Podemos chegar a moitos segmentos da sociedade. Estas eleccións demostran que podemos ter a hexemonía política no futuro. Ese é o obxectivo co que traballamos. Eu refuto esa idea de que os votos son dos partidos: son das persoas. Nestas eleccións houbo moitísimas persoas que votaron por primeira vez na súa vida ao BNG e fixérono con ilusión. Aí é onde somos quen de construír unha alternativa. Pensa que gañamos máis de 155.000 votos, é mais do triple do que perdeu o Partido Socialista. Polo tanto, é evidente que aquí hai un cambio de ciclo. Podemos velo, por exemplo, en Vigo, onde o BNG é a primeira forza na principal cidade deste país ou en concellos tan importantes como Redondela, Moaña, Cangas.... Creo que anticipa un cambio máis profundo na sociedade, pero á veces os cambios tardan máis en producirse.

Ana Pontón, o venres no xardín do Parlamento. / Xoán Álvarez

–De onde veñen os seus votos, entón? O PSdeG perde 40.000 e vostedes gañan 160.000.

–Seguramente hai xente que ou ben non votaba e que nestas decidiu votar, moita xente que votou por primeira vez, e moita xente que noutras ocasións colleu papeletas diferentes. E de todos os ámbitos, tamén do PP. Por iso está tan nervioso o PP, porque sabe que estamos entrando na súa base.

–Parecían máis contentos que nerviosos a noite do domingo.

–Si, pero durante toda a campaña estiveron moi nerviosos, e tamén é certo que ás veces hai tendencias que anticipan un cambio.

–Pero o PP superou o 47% de votos e repetiu maioría absoluta. Iso non parece un cambio.

–Baixou porcentaxe de voto e baixou dous escanos. É certo que o PP ten fortaleza, pero...

–Moita máis que a esquerda, polo visto.

–O BNG ten moita fortaleza, que é clave para conseguir un cambio máis profundo. En todo caso, vimos tamén a campaña máis sucia do PP polo menos nos últimos 15 anos. Vai sempre dopado ás eleccións. Empregou a mentira e a difamación contra o BNG, utilizando a Xunta para facer descaradamente campaña electoral, cun nivel de manipulación dos medios públicos que vai ter que ser estudado nas facultades de xornalismo... E aínda con todo iso, ten un resultado que non é mellor que o de hai 4 anos.

–Vai denunciar ao PP, como dixo que estaba a estudar?

–Estamos a estudalo.

–Que foi o máis lles molestou?

–Que se nos acuse de ser unha organización terrorista. Iso sobrepasa todos os límites do que está permitido na opinión pública. O PP demostrou que a eles non lles interesa Galicia, o que lles interesa é manterse no poder. Esta campaña é antesala do que nos agarda esta lexislatura: o Partido Popular máis ultra e máis subordinado a Madrid.

–Percibe decepción logo da corrente de ilusión da súa campaña, pensando que esta era a súa mellor oportunidade, un momento de suposta debilidade do PP cun candidato novo...?

–A xente ve que o BNG fixo todo o que estaba na nosa man.

–Cre que non lograron o cambio pola existencia de medo a unha presidenta nacionalista no votante más centrista?

–Non. Ter por primeira vez unha muller presidenta coas mans libres non creo que fora o motivo polo que ninguén deixase de votar BNG, ao contrario.

–Existe tensión entre quen ten no BNG un discurso máis moderado, como o seu, e quen ten posicionamentos máis maximalistas, de liña dura?

–O BNG é unha organización unida e cohesionada.

–A imposibilidade do cambio foi culpa de PSdeG e Sumar?

–Hai un resultado que é o que é. Todas as forzas políticas teñen o dereito a presentarse e, en todo caso, insisto, non son de lle botar a culpa a ninguén. O BNG fixo a súa parte do traballo.

–Que opina sobre a campaña que levaron Feijóo e Sánchez, nacionalizando os comicios?

–O PP tentou facer de Galicia un trofeo que entregarlle a Feijóo, exemplo de que estamos ante un Partido Popular totalmente submiso. É unha falta de respecto.

–E Sánchez?

–Quen tiña unha caravana propia era Feijóo.

–Vai esgotar a lexislatura e presentarse como candidata no 2028?

–Aínda queda moito, pero creo que unha forza política, cando ten a portavoz nacional que en oito anos pasa de que se nos dixera que iamos desaparecer a situala como segunda forza superando o noso teito, pois síntome con máis apoio, forza e ilusión que nunca.

–Repetirán coalición con Bildu e ERC nas europeas de xuño?

–É un proceso que imos abrir no futuro.

–Penalizounos o vínculo a Bildu?

–Levamos coas mesmas alianzas durante os últimos anos e non deixamos de subir.

–En Vigo foron a primeira forza. Como aproveitarán ese caudal de votos, que contrasta cos 3 de 27 edís que teñen no ?

–Quero darlle as grazas a Vigo por un apoio que expresa o malestar na principal cidade deste país cun goberno do PP que durante estes últimos 15 anos a maltratou e a olvidou.

–Repitirá Xabier Pérez Igrexas como candidato nas municipais?

–Falta moito tempo. Estamos facendo un traballo moi importante en Vigo, melloramos e debemos reflexionar para ver como ser quen de dar un gran salto.