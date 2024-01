El candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, sostuvo ayer no solo que quedan “25 días para que Galicia despierte” en las elecciones autonómicas del 18 de febrero, sino que serán su partido y él quienes lideren un cambio tras 15 años de gobiernos del PP. “En Galicia se va a producir el cambio y lo va a producir el PSOE”, aseveró.

El socialista participó en el desayuno Fórum Europa en Madrid, foro en el que fue presentado por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y arropado por varios ministros y alcaldes como los de Vigo, A Coruña o Vilagarcía, informa Efe.

El también diputado del PSOE en el Congreso descartó la posibilidad de ser vicepresidente de una Xunta progresista presidida por Ana Pontón (BNG), única opción de cambio que vaticinan las encuestas, cuando se le preguntó si se sentiría cómodo en esa posición. “No me voy a sentir cómodo porque esa situación no se va a producir, entiendo la pregunta y la respeto, pero si se produce un cambio, yo creo que el caudal de votos y la movilización va a ir dirigida al PSOE y, por lo tanto, yo no contemplo esa opción”, respondió.

El socialista también reivindicó el bipartito 2005-09, por su acción de gobierno “muy fértil” y con medidas como la gratuidad de los libros de texto que él retomará si es presidente.

Apuntó como un aspecto clave la campaña electoral, que arranca en la noche del jueves al viernes , durante la cual “el PSOE va a incrementar cada vez más el apoyo” y a lograr ”una gran movilización”.

La ambición de los socialistas es “trabajar para conseguir una mejor Galicia” porque después de los tres lustros de gobiernos del PP “Galicia se está quedando atrás”. “Los 15 años del PP en Galicia se están haciendo demasiado”, añadió, aludiendo a que “ha perdido peso”

“Dicen que Galicia es una isla de estabilidad y la verdad que isla es porque está desconectada del mundo y, estable es, pero en el decrecimiento”, resumió en una intervención en la que también cerró filas con la dirección de su partido, que censuró las críticas de su compañero y presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.