Óscar Puente: “Tenemos que mirar mucho más a Portugal y al Corredor Atlántico”

El ministro de Transportes, Óscar Puente, compareció ayer en comisión parlamentaria para explicar los ejes de actuación de su departamento en una larga intervención en la que habló bastante, más de lo que suele ser habitual en estos casos, de Galicia. Confirmó que los trenes Avril comenzarán a funcionar antes del 31 de marzo, por lo que entonces ya se podrá circular en alta velocidad a Madrid, y realizó una apuesta por mejorar la comunicación ferroviaria con Portugal y el Corredor Atlántico de mercancías.

Hace una semana admitía abiertamente que el Corredor Atlántico va más retrasado que el Mediterráneo. Ayer lo volvió a hacer, pero para reivindicar que llegó la hora de acortar las distancias con más inversiones, al tiempo que estableció como una prioridad mantener una reunión con Portugal para avanzar en las conexiones entre los dos países, en alusión a la comunicación por tren de alta velocidad.

“Tenemos que mirar mucho más a Portugal, yo lo tengo claro; pensamos mucho en el Corredor Mediterráneo, pero también tenemos que pensar mucho más en el Corredor Atlántico, que tiene, por cierto, más población que el Mediterráneo, desde el que se mira por rabillo del ojo”, soltó el ministro en la Comisión de Transportes del Congreso, que preside el candidato del PSdeG a la Xunta en las elecciones del 18/F, José Ramón Gómez Besteiro.

Liza electoral

El aspirante socialista fue objeto de una reprimenda por parte del diputado del Bloque Néstor Rego, ya que aunque la comparecencia del ministro la había pedido el PP y el Bloque –para exponer las actuaciones en materia de ferrocarril en Galicia–, Besteiro, en calidad de presidente de la comisión, no citó al partido gallego como una de las fuerzas que había pedido la intervención de Óscar Puente. La contienda electoral, por tanto, se trasladó también a Madrid.

Rego apremió al ministro a activar cuanto antes las rebajas en el peaje de la AP-9 y la AP-53, en las condiciones recogidas en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez y a poner en marchar el estudio para implantar el tren de cercanías y denunció que el PP nacional, influenciado por Ayuso, trata de presionar a Portugal para que dé prioridad a la conexión ferroviaria con Madrid frente a la línea Lisboa-Oporto-Vigo.

Reuniones internacionales

El ministro avanzó que sus primeras reuniones internacionales serán con los Gobiernos de Portugal, Francia y Marruecos para abordar las infraestructuras y el impulso de las interconexiones. Y también confirmó que los trenes de alta velocidad que conectan Vigo y Madrid estarán operativos antes del 31 de marzo, pero que ya a partir del día 1 se comenzará con la venta de billetes, si no hay un revés con las pruebas.

Este hito reducirá los tiempos de transporte desde Galicia con la capital, de modo que el trayecto se realizará en un periodo de tiempo “muy breve” entre Galicia y la capital. “Creo que es algo por lo que debemos felicitarnos todos”, apostilló. También recordó que en Galicia se está iniciando el estudio de la implantación de un sistema de cercanías.

Preguntado por la recuperación de los trenes nocturnos suprimidos durante la pandemia, el ministro respondió que el Gobierno no se plantea recuperarlos entre España y Portugal porque “perdían mucho” dinero, y de hecho indicó que ya se están aprovechando para reconvertirlos y que ofrezcan otro tipo de servicios ferroviarios. En todo caso, no descartó en un futuro que se desplieguen entre Galicia y el País Vasco y Cataluña, pero no de momento.