Casi 30 empresas gallegas se acreditan como “startup” para obtener ventajas fiscales

Hace un año entró en vigor la Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes, más conocida como Ley de Startups, con la que se busca generar condiciones favorables para el desarrollo de empresas innovadoras. Esta norma ofrece ventajas fiscales y administrativas a aquellas firmas que se certifiquen como startups. En Galicia, en solo un año, un total de 27 compañías han obtenido esta acreditación por parte de la Empresa Nacional de Innovación (Enisa), dependiente del Ministerio de Industria y Turismo. Destaca Pontevedra, que con 14 empresas, se sitúa como la séptima provincia con más emprendedores.

Estas empresas de nueva creación se beneficiarán del “ecosistema” favorable que crea la nueva ley. Así, disfrutarán de una reducción del tipo impositivo del Impuesto de Sociedades al 15 por ciento, podrán aplazar deudas tributarias, se eliminarán las tasas registrales para constituir nuevas firmas, estarán exoneradas de la obligación del NIE para inversores extranjeros no residentes y tendrán una bonificación, durante tres años, de las cuotas a la Seguridad Social a favor de los emprendedores autónomos que también trabajen por cuenta ajena. Y también se les aplicará una deducción por inversión en empresas de nueva creación, incrementando el tipo al 50 por ciento y la base máxima hasta 100.000 euros, entre otras ventajas.

Para obtener la certificación que expide la empresa pública Enisa hay que cumplir varios requisitos, entre los que destaca que su facturación no supere los 10 millones de euros o que cuente con un 60 por ciento de su plantilla en España. Además, deben ser empresas de nueva creación o que no tengan más de cinco años de antigüedad –el periodo puede ampliarse a siete años en sectores estratégicos que necesitan más tiempo de maduración como el biotecnológico o el energético–. Estas empresas no pueden ser fruto de fusiones, ni cotizar en mercados ni distribuir dividendos.

Por comunidades

En España han obtenido el sello de startup un total de 533 compañías. Galicia es la quinta comunidad con más empresas emprendedoras acreditadas. Le superan Madrid (con 135), Cataluña (131), la Comunidad Valenciana (61) y Andalucía (43).

Pero sobresale especialmente Pontevedra, que cuenta con 14 startups certificadas, frente a las 9 de A Coruña, las tres de Lugo o una en Ourense.

Incluso a nivel nacional es la séptima provincia con más empresas emprendedoras acogidas a esta nueva ley del Gobierno. A la cabeza se sitúa Madrid, seguida de Barcelona (114), Valencia (38), Málaga (19), Bizcaia (17) y Murcia (16).

Entre las startups pontevedresas con acreditación del Gobierno se incluyen Aircor2 Fintech, Ancora Mobile, Cadilla Improvisa App, Enercraft Innovative Electrification Technology, Ensayos y Certificaciones XXI, Envita Digital Solutions, Get Linko International, Muutech Monitoring Solutions, Uarx Space, Verme Ditoso, Vig Sec Drone, Evestel Iberia, Evolution Construction System y Zeltener.

Con la Ley de Startups, el Gobierno busca estimular la inversión y la atracción de talento, favorecer la colaboración entre pymes, grandes compañías y empresas emergentes, impulsar la I+D+i, también en la Administración, y fomentar la cooperación de las empresas emergentes y los emprendedores con las universidades y centros de investigación.