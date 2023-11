Un total de 685 gallegos tienen COVID y de ellos más de un centenar están hospitalizados, con cuatro casos en cuidados intensivos. Aunque las restricciones se han quedado en el pasado, la sombra de la pandemia sigue presente y, de hecho, la CiUG la tiene en cuenta a la hora de dictaminar cómo será la ABAU (Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade) prevista para junio de 2024. En el protocolo que acaba de publicar en su web aguantan las consignas vinculadas con ventilación, distancias interpersonales, el esfuerzo para evitar aglomeraciones e incluso aparece la mascarilla, aunque para señalar que su uso será “opcional”.

Así, el propio documento reconoce que se mantienen algunos de los criterios organizativos y preventivos derivados de la situación sanitaria que tocó vivir. De ese modo, la CiUG pretende evitar, un año más, que coincidan todas las materias comunes el primer día de la prueba por lo que supone de aglomeración en el alumnado. También da por hecho que, como mucho, y después de separar al alumnado conforme determinan sus instrucciones, se utilizarán las aulas a la mitad de su capacidad. En la misma línea, se recomienda el lavado de manos “frecuente y meticuloso”, se dan pautas para la ventilación de las aulas entre y durante los exámenes y se indican los pasos que hay que seguir si surge un caso de COVID.

Igualmente, las universidades gallegas aguantan el plan B para aquel alumnado que, por sufrir coronavirus, no pueda presentarse a la convocatoria de junio. Les tocaría ir al examen extraordinario, pero, a efectos de posición para optar a la carrera deseada, les contaría como examinarse en junio.

Entre las indicaciones que deben cumplir los candidatos está el prestar “especial atención” en la hora de presentación del primer día de las pruebas. La CiUG incide en que los estudiantes debe estar presentes a las 9.00 horas y acudir con “antelación suficiente” a cada examen. A las pruebas tienen que llevar las etiquetas adhesivas de identificación, su DNI, pasaporte o permiso de residencia, el resguardo de la matrícula y justificante del pago y bolígrafo o pluma de tinta indeleble azul o negra. Está permitido acudir con gel desinfectante, pañuelos desechables y bebida (en botella transparente), y se puede introducir en el aula una mochila con las pertenencias, incluidas comida y auga.

No respetar las instrucciones o copiar puede conllevar una medida de carácter disciplinario, desde la expulsión a llevarse un 0. Para comprobar que los candidatos no llevan dispositivos no autorizados para hacer trampa, se requiere llevar los pabellones auditivos despejados.

En la estructura, y en tanto no se entre en vigor la reforma del examen promovida por el Gobierno central, también resiste el formato pandémico: cada examen constará de varias preguntas y todas pueden ser elegidas para responder el máximo que se indique en cada prueba. Sí hay novedades respecto a los materiales que se pueden llevar en asignaturas de artes y la CiUG emplaza a guiarse por las circulares y orientaciones de los grupos de trabajo.