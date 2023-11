La ABAU se acuerda de las filósofas

Por ahora la selectividad se queda como está, en pausa la evolución hacia el modelo competencial que tenía en mente el actual Gobierno en funciones hasta que el nuevo Ejecutivo que finalmente se constituya decida (o no) ratificarla. Por ahora, y según el proyecto de orden que regula el examen del próximo año, que cierra su período de aportaciones esta misma semana, no se prevén cambios en la estructura, de modo que la ABAU mantiene la inercia derivada de la necesidad de dar mayores facilidades a los estudiantes en un contexto de pandemia y que se traduce en una mayor optatividad. Pero si la forma no adopta grandes cambios, no ocurre lo mismo con los contenidos. Este curso la Lomloe se extendió a los cursos pares, lo que incluye 2º de Bachillerato, y los currículos no son exactamente iguales que en la ley previa.

