La Confederación de Anpas Galegas denuncia un inicio de curso marcado en el transporte escolar por los “retrasos sistemáticos” y la falta de personal en los servicios, una situación que –subrayan– tiene como “claros responsables” a las empresas adjudicatarias y a la Consellería de Educación. La entidad que agrupa un total de nueve federaciones de organizaciones de madres y padres ha calificado de “increíble” que “todos los años” se produzcan “los mismos problemas” en la prestación de los servicios de transporte escolar.

Señalan “retrasos sistemáticos de hasta 15 o 20 minutos”, niños “abandonados en la parada porque no caben en el autobús”, “falta” de personal, conductores “que no conocen las rutas” o alumnado “que viaja de pie porque no hay asientos suficientes”. También afirman que esta situación provoca en ocasiones que niñas y niños “llegan una hora antes del centro y tienen las puertas cerradas”, lo que provoca que “se rompa” la cadena de custodia al no estar el profesorado presente.

Mientras se efectuaba esta queja, la Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades decidía prorrogar la mesa sectorial hasta mañana, miércoles, para estudiar las aportaciones sindicales al documento remitido por la administración, con una propuesta para reducir las ratios de manera progresiva, hasta los 20 alumnos por aula en Infantil y Primaria. La negociación se retomará con, si lo estima Educación, cambios en el borrador. Las organizaciones con representación en la mesa sectorial docente no universitaria (CIG, CC OO, ANPE y UGT) no están conformes con el documento inicial. Prefieren aprovechar el diálogo y abordar también la reducción del horario lectivo, que en 2011 pasó de 18 a 21 las horas de clase a la semana en ESO y Bachillerato, y de 21 a 25 en Infantil y Primaria. Según la Xunta, esta reunión ha sido una “primera toma de contacto”. El borrador plantea una reducción progresiva del número de alumnos por aula para pasar de los 25 actuales a 20 a comenzar el próximo curso, con 4º de Infantil y hacerlo de forma progresiva, de modo que dentro de una década esté implantado hasta 6º de Primaria. La CIG-Ensino realiza una “enmienda a la totalidad” y rechaza debatir sobre el documento: solicita su retirada por verlo “insultante”, según el secretario nacional, Suso Bermello. Teme que la Xunta aplique el “modus operandi” del acuerdo de homologación salarial del año 2018. Es decir, cree que Educación buscará una firma del documento con los sindicatos minoritarios e insiste en que la reducción de ratios es algo inherente a la caída de la natalidad. José Manuel Fuentes (CC OO), tilda de “absolutamente insuficiente” la propuesta de la Xunta.