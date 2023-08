Gael y Prior visitan estos días la ría de Arousa. Se trata de dos ejemplares hermanos. Pero no son los únicos. Los biólogos del Cemma tienen identificados 16 ejemplares diferentes de orcas que en alguna ocasión han interactuado con las embarcaciones que se encuentran durante su viaje migratorio entre el Estrecho de Gibraltar y Francia.

– Está siendo un verano de auténticos espectáculos en las rías con los avistamientos de cetáceos, pero la aparición de las orcas siempre suscita preocupación. Algunas de las que visitan estos días la zona de Arousa ya están identificadas, ¿no?

– En realidad, las 35 orcas que Cemma tiene en el catálogo de ejemplares de la Península Ibérica tienen nombre. Las dos que fueron vistas estos días en la ría de Arousa son Gael y Prior.

– ¿Qué sabemos de ellas?

– Gael es un macho de aproximadamente diez años y Prior tiene unos seis años, pero no tenemos confirmado de qué sexo es, es demasiado joven y aún no podemos saberlo. Los dos son ejemplares juveniles.

– Gael y Prior no son, en todo caso, las orcas que interactuaron hace unos días con un velero francés, que quedó sin timón...

– Efectivamente. Tuvimos una entrevista con el patrón del Nipozo, el velero de bandera francesa con el que interactuaron esas orcas, le enseñamos las fotografías de Gael y Prior y nos confirmó que no eran esos los ejemplares con los que se habían encontrado.

– Es decir que es posible identificar qué ejemplares están interactuando con los veleros...

– Sí. Por el tamaño, por las aletas y por el comportamiento. Cada una tiene sus propias características. Por eso es muy importante que los navegantes puedan grabarlas cuando se produce una interacción. En la medida de lo posible, por supuesto, porque es un momento de gran nerviosismo.

– ¿Se sabe cuántos de los ejemplares identificados están interactuando con las embarcaciones en aguas gallegas?

– Tenemos identificados 16 ejemplares diferentes que han participado en las interacciones con los barcos entre el Estrecho de Gibraltar y Francia. No navegan juntos, sino repartidos en familias.

– Las orcas pasan por Galicia de camino a Francia, pero ¿es normal que se acerquen tanto a la costa?

– Cualquier animal se mueve por dos cosas: o bien por la tranquilidad o bien por el alimento. En la ría de Arousa tranquilidad no iban a encontrar. Por lo tanto, lo que buscan es alimento. En estos momentos, ese alimento está en la boca de las rías o incluso dentro de las rías. Y a ese supermercado van todos los usuarios del mar. Si las orcas entran en la ría es porque entró también el atún del que se alimentan.

– ¿Va ser habitual que las orcas se adentren en nuestras rías?

– No podemos saberlo. Todo depende del comportamiento del atún. Hace unos meses se cogió un atún de 300 kilos en la ría de Pontevedra, esta semana se vieron atunes en Muros... Si el atún entra en la ría, ellas también entrarán. En este momento de migración ese es su alimento.

– ¿Qué debemos hacer en caso de avistar un grupo de orcas?

– Lo primero es consultar la página de Orca Ibérica y la aplicación de GT Orcas, donde aparece el registro de avistamientos y varamientos, con más de 850 desde 2020, para saber cuál es la situación real del paso de las orcas. Con eso los navegantes ya pueden tomar decisiones sobre si pasar o no por esos lugares. No debemos acercarnos a ellas, para no causar molestias. En caso de vivir alguna interacción, lo que recomendamos es detener la embarcación, dejar el timón libre, porque con los golpes es fácil lastimarse, apagar la electrónica y llamar a las autoridades. En más de un 60% de los casos, eso basta para que los animales pierdan interés por la embarcación.

– ¿Son agresivas?

– Todas las personas que han visto estos días a Gael y Prior pueden dar fe de que estaban absolutamente tranquilas. Las orcas que han interactuado con algunas embarcaciones no son agresivas ni mucho menos. Otra cosa es que rompan algo, porque son muy brutotas y no controlan su fuerza, como cuando nosotros cerramos una puerta con el codo y acabamos dando un portazo.

– ¿A qué atribuye Cemma que interactúen con veleros o yate, pero no con barcos pesqueros?

– Tenemos varias hipótesis. Las orcas no confunden el barco con nada, ni con una ballena, ni con otro pez. Saben que es un barco, cómo se mueve y cómo funciona. Ellas ya se habían acercado a todo tipo de barcos. Pero desde el año 2020 están tocando físicamente casi en exclusiva los barcos veleros. El 91% son veleros de 12 a 15 metros de eslora. Puede ser un comportamiento autoinducido, es decir, que creen un nuevo comportamiento y lo repitan. O puede ser que alguna de ellas tuviese alguna situación agresiva con un barco de vela e intente parar el barco. No es una venganza, porque los cetáceos no son rencorosos. Pero puede ser que lo hagan como medida de precaución.