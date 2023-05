Besteiro discrepa de Formoso y cuestiona la Lei do Litoral que impulsa la Xunta

El primer encuentro oficial entre el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el nuevo delegado del Gobierno, José Ramón Gómez-Besteiro, se saldó ayer sin acuerdos concretos y, a pesar del tono cordial, evidenció profundas discrepancias en materia de fondos europeos, infraestructuras, pero también en torno a la Lei do Litoral con la que el Ejecutivo gallego pretende asumir plenas competencias para ordenar y gestionar toda la actividad en la costa, que ahora está en manos del Estado. Pese a que la pasada semana el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, mostró su total apoyo a la tramitación de esta normativa, Besteiro se desmarcó de la postura de su compañero de partido y cuestionó la Lei do Litoral porque, en su opinión, no aporta “seguridad jurídica”. Así, defiende que si la Xunta quiere tener las competencias de Costa la única vía es la reforma del Estatuto. Para Rueda se trata de “una incoherencia clarísima” en el seno del PSOE.

